米其林星厨开启第三届瑞士美食周  

人民网北京10月20日电 （记者 李琰）由瑞士驻华大使馆2018年发起的“瑞士美食周”活动，这个秋天迎来第三届活动。从10月19日至21日，瑞士米其林一星大厨Marc Strebel将连续3天在京城人气餐厅TRB Forbidden City烹制当代创意瑞士美味，为大众呈上源自瑞士阿尔卑斯山脉的一味清新。

“谈到瑞士美食，并不是很多人都知道瑞士拥有如此多元和充满活力的烹饪文化。作为世界上人均米其林星级餐厅数量最多的国家，瑞士无疑是高端美食的热门地。此外，瑞士长达2000年悠久而深邃的葡萄酒文化也有助于提升用餐体验。对于任何喜爱高端美食并梦想在海拔3466米的少女峰顶品尝米其林星厨手艺的中国朋友，我欢迎并鼓励你们去瑞士尽情享用。” 瑞士驻华大使戴尚贤在出席活动时如是说。

主厨Marc Strebel是一名完美主义者，他的料理哲学体现在：可以在放松的环境内，营造一种简约而又高雅的美食体验。他坚持亲选料理原材料，使菜单以及他的料理哲学保持食物的纯天然特色。

Strebel的菜品通常会被认为是一种创意料理，时而还带有一丝意想不到的惊喜。他尊重每一道菜品原材料的纯天然特色，并在此基础上融入他的个人灵感和发现。Strebel在瑞士纳沙泰尔湖畔拥有自己的餐厅La Maison du Village，此次瑞士美食周期间的菜品是在瑞士自己餐厅内所供应的，食材则取自中国。主厨还特意从瑞士带来神秘的苦艾酒，采用了当地特有药草酿制而成。

TRB Forbidden City 的瑞士美食周活动是瑞士驻华大使馆系列美食周活动的收官之作。第一届瑞士美食周今年4月邀请瑞士圣莫里茨库尔姆酒店主厨Bernhard Grob客座北京希尔顿饭店，第二届瑞士美食周9月在北京侨福芳草地怡亨酒店举行，达沃斯Glow餐厅米其林星厨Armin Amrein受邀参加。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)