俄女子被诉参与干预美国中期选举密谋

美国司法部１９日通报说，司法部日前起诉了１名俄罗斯女子，理由是她参与了俄罗斯的密谋，干预２０１８年美国中期选举等政治活动。

据美国司法部通报，被起诉女子名叫叶连娜·阿列克谢耶夫娜·胡夏伊诺娃，现年４４岁，来自俄罗斯圣彼得堡市，是“拉赫塔项目”的高级会计师。据称，该项目由俄罗斯商人叶夫根尼·普里戈任资助，美国财政部今年３月曾宣布对普里戈任等人实施制裁。

通报说，胡夏伊诺娃负责管理“拉赫塔项目”的活动资金，其中包括针对美国的干预活动的经费，比如向活动人士提供的经费、在社交媒体平台上投放广告、注册网站域名和购买代理服务器的费用等。２０１６年至２０１８年间，“拉赫塔项目”的活动预算超过３５００万美元。

通报说，密谋者假装自己是美国政治活动人士并试图掩盖俄罗斯背景，他们创建了数千个社交媒体账号和邮箱账号，用以传播旨在制造美国社会和政治分歧的信息，以及支持或打压２０１６年和２０１８年美国选举活动中的特定候选人。

美国总统特朗普１９日对媒体表示，他的竞选团队和胡夏伊诺娃一案没有任何关系。

美国多个情报机构先前一致认定俄方干预了２０１６年美国总统选举。由美国司法部任命的特别检察官罗伯特·米勒目前仍在对此进行调查，其中涉及特朗普竞选团队是否与俄方“勾结”等内容。

俄罗斯方面曾多次否认干预２０１６年美国大选。俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫近期还表示，俄方无意干预美国国会中期选举。

美国国会中期选举将于１１月６日投票。（记者 孙丁 刘阳）

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