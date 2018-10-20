巴西食品公司认为进博会体现中国开放立场

巴西肉食品生产巨头巴西食品公司日前表示，即将举行的首届中国国际进口博览会体现了中国维护全球自由贸易的开放立场。

巴西食品公司已确定参加进博会。该公司亚洲市场公共事务负责人黄菊辉表示，当前贸易保护主义抬头，中国在维护多边开放的全球贸易体制中发挥了基石作用。

总部位于南美最大城市圣保罗的巴西食品公司在南美洲、欧洲、中东和亚洲拥有50多家屠宰和加工厂，每年生产超过500万吨的肉制品，销往世界140多个国家和地区。

黄菊辉说，巴西和中国互为主要贸易伙伴，两国经济具有高度互补性。早在十年前，巴西食品公司就与中国展开了商品贸易。如今，庞大的人口和快速增长的经济已使中国成为这家公司在亚洲的最大出口市场。

黄菊辉表示，随着人均收入的提高，中国消费者对食品安全和质量有了更高要求。一体化、透明、可追溯的供应链是巴西食品公司满足消费者需求的保证，巴西食品公司期待在进博会期间与中国消费者分享新理念和产品。

作为全球首个以进口为主题的国家级博览会，首届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。（记者 彭桦）

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