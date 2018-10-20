和平方舟友好访问多米尼克侧记

彩虹作桥，携手未来。执行“和谐使命－２０１８”任务的中国海军和平方舟医院船，于１０月１２日至１９日对多米尼克友好访问并提供人道主义医疗服务。这是中国海军舰艇首次访问多米尼克。

多米尼克拥有“加勒比天然之岛”美誉，但在去年遭受飓风“玛丽亚”袭击后，国家一度处于瘫痪状态。和平方舟访问期间，仍在进行灾后重建的多米尼克时常彩虹高挂。人们说，雨后彩虹，寓意着美好未来；和平方舟，送来了健康与希望。

永远铭记和平方舟

３５岁的帕特里克是首都罗索市的工人。两个多月来，他左侧腰腹部反复出现剧烈疼痛。三周前，帕特里克到全国最好的医院就诊，检查发现，他的左侧输尿管里有一枚直径１．５厘米的结石，造成左肾积水。因为无法进行碎石手术，当地医生只能给予口服药物治疗。

“疼起来，比飓风更可怕！”帕特里克告诉记者。

和平方舟到达的消息，让饱受折磨的帕特里克和一筹莫展的当地医生看到了希望。在当地医院协调下，帕特里克很快被接到和平方舟就诊。和平方舟医生检查发现，结石紧紧卡在输尿管里，左肾积水严重，如果再不及时治疗，肾脏功能将会受到进一步损害。

１５日上午，帕特里克在和平方舟成功接受了手术。“所用输尿管镜及碎石的钬激光设备，均为完全中国制造。”和平方舟医生介绍说，这是多米尼克国内首例同类手术。

从病床上苏醒过来的帕特里克，感到身上久未有过的轻松，他惊喜万分地说：“感谢中国军医，我将永远记住和平方舟！”

有爱的地方没有痛

３１岁的洁曼妮对疼痛极为敏感。几个月前，洁曼妮的臀部长了一个很大的肿块，当地医生建议她手术切除，但洁曼妮因为怕疼一直在逃避。

和平方舟的外科医生同样认为手术是最佳解决方案。

“我们一定会为你进行最好的治疗，请不必过于担心！”医生对面露难色的洁曼妮说。

在手术床上，洁曼妮的心跳一度加快到每分钟１１４次，血压也有明显升高。

“疼痛就像藏在心底的恶魔，如果你不害怕或者不去想它，它就会变成温顺的绵羊。”手术室主管护师见状，赶忙坐在洁曼妮身旁，对她进行心理疏导和安慰。

“我有一个爱我的丈夫，孩子也很听话。”洁曼妮紧握着护师的手，慢慢放松下来。

得知手术已完成，洁曼妮非常激动，给陪伴她的和平方舟男护师一个大大的拥抱，称他是充满爱的“男天使”。

“有爱的地方没有痛，谢谢和平方舟给了我勇气和未来！”

感谢祖国送来温暖

“感谢祖国人民送来温暖，登上和平方舟就像回到祖国的怀抱，我们倍感亲切和自豪！”１３日，中国土木工程集团有限公司（中土公司）员工王建果与几个同事迫不及待来到和平方舟诊疗。

“中国医院船到访多米尼克，为我们这些中资机构员工送上最贴心、暖心的医疗服务，这是祖国人民送来的健康大礼。”王建果用手机记录登船诊疗时的情景，还不断通过微信发送给他的亲朋好友。

多米尼克有约１５０名华侨华人。２００４年中多建交。第二年初，韩清发就来到多米尼克做生意，这些年亲眼见证了两国关系发展。

现在担任多米尼克华侨华人协会会长的韩清发在和平方舟甲板招待会上拍了一张全家福。他对两个儿子说：“孩子，这艘船就是流动的祖国。”

“虽远隔千山万水，但我们心心相印。”中多两国民众共同的心声在和平方舟上汇聚。（记者徐烨 江山）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)