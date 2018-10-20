记中国赴黎维和医疗分队在当地学校义诊

“真想不到中医的治疗有这么好效果，中国军队的医生非常棒！”１８日，在位于黎巴嫩南部靠近以色列边境的马家永镇，当地教师艾德面对中国维和医疗人员不禁赞叹道。

１７日和１８日两天，中国第１７批赴黎巴嫩维和医疗分队连续两天派出１５名医务人员前往驻地附近的一所教会学校，开展义诊慰问活动。

师生们早早等候在学校，热烈欢迎中国医疗分队官兵的到来。

据了解，这所学校由慈善机构于１８６０年援建，目前学校共有２８名教师和大约１３０名５岁至１２岁的学生，其中大多数学生来自贫困家庭。由于当地医疗资源匮乏，孩子们很少有机会去医院做身体检查。中国医疗分队官兵专程前来义诊慰问，令他们非常感动。

为了做好义诊，中国医疗分队做了精心准备。他们通过当地翻译，提前了解学校师生的基本情况，有针对性地派出骨科、心内科、五官科等多个科室的医疗专家为师生进行体检义诊，并为每名儿童建立详细的健康档案。

义诊中，中国医生还向师生们展示了针灸、拔火罐等中医传统治疗方法。患有腰椎疾病的艾德现场接受了中医治疗，立竿见影的效果让他赞叹不已。

“这已经不是中国医院第一次在我们学校开展义诊活动了，每年他们都会来到学校，为我们的学生和老师提供无偿体检义诊服务。我们能够充分感受到中国官兵的友善，祝愿我们友谊长久。”学校校长齐亚德·阿卜拉说。

这是中国赴黎维和医疗分队连续第５年到这所学校开展慰问和义诊活动。活动过程中，中国医疗分队官兵还向学生捐赠了学习和生活用品。

索拉是一名５年级学生，当领到新书包和文具盒时，她非常兴奋。

“我要告诉爸爸、妈妈和弟弟，这是中国军人送给我的礼物。”她说。

“与当地民众的交往有利于增进中国军队与当地民众的友好关系。”中国第１７批赴黎维和医疗分队队长罗茂华说。（张鹏 蒙卓霖 刘伟）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)