挪威专家：因资金短缺　失修维京船状况不容乐观

挪威考古学家日前警告说，由于资金短缺，最能代表维京时代挪威文化遗产的维京船文物缺少维护，船体一些地方已出现裂缝，需尽快采取保护措施。

目前，挪威共有３艘维京船文物，全部存放在奥斯陆西部比格迪半岛的维京船博物馆内。作为挪威文化历史博物馆的组成部分，维京船博物馆是挪威最受欢迎的博物馆之一，每年访客达５０万人次。

挪威文化历史博物馆馆长、考古学教授哈康·格洛尔斯特德在接受新华社记者采访时说，这些维京船的状况不容乐观，特别是当前的支撑体系不能很好地承受船体重量，有些地方已出现裂缝。“最坏情况下维京船可能完全坍塌，珍贵文化遗产将永远丢失。”

格洛尔斯特德介绍说，维京船博物馆的访客日益增多，而当前馆舍面积过小，室内微气候环境也不利于文物保护。挪威文化历史博物馆已制定计划对维京船博物馆进行大规模扩建，希望在２０２３年至２０２４年建成一座现代化的维京时代博物馆。但挪威政府在本月提交的２０１９年国家财政预算草案中没有对有关维京船的紧急保护措施以及新博物馆相关项目予以支持。

公元８世纪到１１世纪，主要分布在现今挪威、丹麦和瑞典一带的维京人经常侵扰欧洲沿海和北极岛屿，有北欧海盗之称，这一时期被称为维京时代。维京人具有较为先进的造船和航海技术，船只是当时主要的交通工具，地位较高的维京人也有用船只陪葬的风俗。（记者梁有昶 张淑惠）

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