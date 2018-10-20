印度列车撞人事故死亡人数上升到61人

印度旁遮普邦政府官员２０日宣布，１９日晚发生的列车撞人事故已造成６１人死亡，另有７０多人受伤。

旁遮普邦首席部长阿马林德尔·辛格下令对这起事故展开调查，并于２０日在全邦举行为期一天的哀悼活动，其间所有政府办公室和教育机构予以关闭。

旁遮普邦卫生部长布拉姆·莫欣德拉说，当地政府已经设立了救援中心和热线电话，并要求旁遮普邦首府阿姆利则周边地区医生取消周末假期，赶往阿姆利则救治伤员。

当地政府宣布给每位遇难者５０万卢比（１美元约合７３.４卢比）的补偿金。印度总理莫迪也对这起事故表示哀悼，并宣布给每位遇难者增加２０万卢比的补偿金。

印度旁遮普邦首府阿姆利则附近的帕坦科特地区１９日发生一起列车撞人事故。当天正值印度教传统节日，许多人聚集在铁路沿线举行欢庆活动。一列客运列车冲进正在参加节日庆祝活动的人群，造成严重人员伤亡。据当地媒体报道，事发时，由于鞭炮声响较大，庆祝的人群没有听到列车鸣笛，导致悲剧发生。

印度铁路网是世界上最大的铁路网络之一，从北向南穿越整个国家，但由于铁路线路和设备陈旧，每年列车事故高发。（记者 胡晓明）

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