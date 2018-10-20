苹果“掌门人”敦促彭博撤回“恶意芯片”不实报道

针对美国《彭博商业周刊》所谓中国在一些美国科技产品中植入“恶意芯片”的报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克公开表态说，彭博报道失实，应予撤稿。这是苹果公司首次对该报道公开提出撤稿要求。

库克在美国“嗡嗡喂”新闻网站１９日发表的专访中说：“报道中关于苹果的部分纯属虚构，他们需要正确面对，撤回报道。”

库克说，他从一开始就参与对“恶意芯片”报道的回应，并曾与公司总顾问一道与彭博记者对话，“我们清楚地告诉对方这一切都是子虚乌有，并回答了他们的所有问题。每次他们带来的故事都有变化，而我们的每次调查都什么也没发现”。

库克说，彭博记者从未向苹果提供有关“恶意芯片”的任何具体细节。

库克说，苹果公司进行了细致深入的调查，查阅了公司电子邮件及数据、财务、货运等记录，得出的最终结论是，根本不存在植入“恶意芯片”一事，彭博报道不属实。

当被问及是否有可能苹果产品被植入“恶意芯片”而他不知情时，库克回答“这种可能性事实上为零”。

《彭博商业周刊》前些时间报道称，苹果、亚马逊等美国科技企业的产品都被中国植入一种“恶意芯片”。苹果随即发表声明并致信美国国会，否认自己产品中被植入“恶意芯片”，明确指出彭博报道内容错误。

这篇报道的消息源之一、美国安全专家乔·菲茨帕特里克批评该文“断章取义”，他１７日通过电子邮件回复新华社记者说这篇报道使自己“身陷窘境”。

《彭博商业周刊》的报道不仅被遭点名的各家公司否认和指责，也受到多方质疑。一些美国计算机安全专家认为，该报道中提及的技术手段大都建立在记者凭空揣测基础上，没有任何事实证据。（记者吴晓凌 谭晶晶）

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