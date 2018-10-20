猎户座流星雨将来袭 高峰期每小时可看到15至20颗

据外媒报道，这周末要特别注意夜空，可能会看到猎户座流星雨(Orionid meteor shower).此次流星雨的最佳观看时间应该是在21日清晨，在月亮落下、太阳尚未升起之前。

资料图片：猎户座流星雨绽放夜空。

天文科学网站“Earthsky.org”专家拜尔德(Deborah Byrd)表示，猎户座流星雨是哈雷彗星留下的残骸。这颗彗星于10月20日至22日撞击地球大气层时，会出现碎片，而地球与会星轨道交会，每年此时猎户座流星雨都出现在天空。

对流星观众来说，明亮且近乎满月将是一个问题，因为它的光线会覆盖夜空。美国航空航天局(NASA)流星专家库克(Bill Cook)表示，月亮可能会打乱观看流星雨。

太空网站“Astronomy.com”指出，月亮在当地日光时间凌晨4点左右落下，在日出前会有近两个小时的黑暗天空，也是最佳观流星雨时间。

据悉， 在流星雨高峰期，每小时可看到15至20颗流星。“weather.com”指出，远离光害与城市灯光的空旷场地，均可裸眼观看流星雨，无需使用双筒望远镜或一般望远镜。

根据NASA资料，虽然流星从东方地平线发出，但它们将划过天空，从地球上任何地方都可看到。

若错过流星雨，仍可于11月看到狮子座流星雨、12月观赏双子座流星雨。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)