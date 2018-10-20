福岛核电站污水处理报告错误超千处 日本经产大臣深表遗憾

日本东京电力公司近日向日本政府提交了一份有关福岛第一核电站污水处理的报告，结果发现其中有1200余处错误。对此，日本经济产业大臣世耕弘成19日在东京向媒体表示“十分遗憾”。

10月1日，日本政府召开相关专家研讨会，东京电力公司提交了此报告。东京电力公司在会上称，目前净化后的核污水大约有95万吨，保存在罐子里。这些水中仍含有难以处理的放射性元素“氚”以及其它超出排放标准的放射性元素。

18日东京电力公司又透露，该报告中约有3万处关于核污水处理前后放射性元素浓度的数据，其中1200余处存在错误。例如在引用原始数据时写错以及把两种不同放射性元素浓度混淆记录等。

东京电力公司在解释出错原因时称，短时间内要处理大量的数据，后期确认工作没有做好。同时要真诚反省，避免以后出现类似错误。

世耕弘成说，政府会继续敦促东京电力公司提交准确的报告，经济产业省也会努力向公众做好说明工作。（记者 吕少威）

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