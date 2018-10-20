特朗普：如沙特当局涉案将“严惩”

“证据不断增加，特朗普改变对沙特态度。” 据美国有线电视新闻网(CNN)19日报道，沙特记者哈苏吉失踪16天之后，利雅得在周四首次感受到了来自华盛顿的压力：特朗普表示，如果确定沙特当局涉案，美国将会予以“严惩”;美国财长姆努钦当天也宣布，不参加沙特的“未来投资倡议”大会。

特朗普18日飞往蒙大拿、亚利桑那和内华达三州进行选举拉票活动。在登上“空军一号”前，他首次表示哈苏吉“看来确实已经死了”，但不管怎样，他还是希望知道到底发生了什么事。同一天，姆努钦通过推特宣布，取消原定于下周的利雅得行程。CNN称，随着姆努钦宣布取消沙特行程，一直留在参会名单上未采取行动的福克斯财经频道宣布取消参会。在特朗普和姆努钦表态之前，他们听取了美国国务卿蓬佩奥关于哈苏吉失踪案的相关报告。蓬佩奥于16日和17日紧急访问沙特和土耳其。他向特朗普建议多给沙特几天时间，以完成其调查工作。

包括CNN在内的多家媒体认为，特朗普的表态表明美国在该案上的态度已变化，姆努钦缺席沙特大会是对沙特经济改革的一大打击。但“中东在线”网站发文称，特朗普政府被沙特的巨大利益捆绑，眼下是想给沙特时间来摆脱困境。

另据路透社18日报道，两名土耳其官员表示，土警方已经将搜索范围扩大到伊斯坦布尔郊外的一片森林以及马尔马拉海附近的一座城市，以寻找哈苏吉的尸体。英国《卫报》19日报道称，在重压之下，沙特当局可能把该国情报部门的领导艾哈迈德·阿西里当做替罪羊，美国政府认为此举能让华盛顿和利雅得都摆脱目前的危机。

哈苏吉今年59岁，毕业于美国印第安纳州立大学。他在推特上拥有将近200万粉丝，曾撰写多篇抨击沙特王室的评论文章。这位记者出身望族，其祖父是沙特开国国王的私人医生，叔叔是世界闻名的亿万富翁军火商，哈苏吉本人此前也与沙特王室和土耳其政界高层交往甚密，甚至还担任过沙特前情报局局长的顾问。对本·拉登的一系列采访让他声名大噪。还有报道称，哈苏吉和本·拉登甚至建立了友谊。

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