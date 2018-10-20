美国将把驻耶路撒冷总领馆并入驻以大使馆

继削减经济援助之后，美国18日再次对巴勒斯坦出重手，宣布将美国驻耶路撒冷总领事馆并入美国驻以色列大使馆。

据美国有线电视新闻网19日报道，使领馆合并工作完成后，美国驻以色列大使馆将设立新的巴勒斯坦事务部，负责处理巴勒斯坦问题的相关事务。美国国务卿蓬佩奥在一份声明中称，使领馆合并只是为了提高工作效率，不代表美方对耶路撒冷、约旦河西岸和加沙地带的政策有所改变，“美国在解决有争议的边界问题上均不持立场。

“美国政府要与以色列政府同流合污!”巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长埃雷卡特当天发表声明，对蓬佩奥予以回击。他表示，特朗普不是想以“两国方案”解决以巴问题，而是要建立一个“大以色列国”。美国关闭驻耶路撒冷总领事馆“很大程度上是为了迎合美国的意识形态，为此，他们将不惜摧毁美国外交政策和国际体制根基，只为奖励以色列罪行。”埃雷卡特同时表示，美国政府无法推动实现巴以和平, “特朗普是问题的一部分，而不是解决问题的方案”。

“前所未有!”法新社称，世界各国都小心翼翼避免触及巴以敏感问题，因此会分别设立针对以色列和巴勒斯坦的外交机构和代表。此前，美国虽然迁馆，但驻耶路撒冷总领事馆依然保留了作为独立外交机构的地位，这意味着它实际上不受美国驻以色列大使馆的领导，独立行使职权。而现在，驻耶路撒冷总领事馆并入驻以大使馆的做法将使美国成为世界大国中，唯一一个没有设立专门针对巴勒斯坦外交机构的国家。

“对民主的一记重拳!”《华盛顿邮报》援引犹太自由倡导组织“犹太街”主席杰里米·本·阿米的话称，特朗普政府一步步毁掉了美巴关系，关闭了和巴勒斯坦领导层之间所有的“接触点”。美国此举将进一步降低和巴勒斯坦之间外交关系层级，很可能进一步加剧美巴紧张关系。(徐耕勤)

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