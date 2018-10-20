中国游客减少 泰国降低今年入境游人数预期

由于赴泰中国游客持续减少，泰国旅游业界下调了今年全年入境游客数量和旅游收入的目标。

泰国旅游业协会负责人19日表示，该协会和泰国国家旅游局已将预定的今年接待3900万外籍游客的目标下调至3500万，与去年基本持平。其中减少的400万人中有半数为中国游客，原因是之前一系列事件导致来泰的中国游客数量明显减少。

他说，与此同时，原定今年全年3万亿泰铢(1元人民币约合4.7泰铢)的旅游综合收入目标也下调至2.9万亿泰铢，即全年国内旅游收入1万亿泰铢的目标维持不变，入境旅游收入目标从2万亿泰铢下调至1.9万亿泰铢。

泰国旅游和体育部的数据显示，今年7月，抵泰中国游客数量同比减少0.87%，之后，8月和9月出现更大跌幅，分别同比减少11.77%和14.89%。

业界普遍认为，7月初普吉游船翻沉事故以及9月发生的中国游客在曼谷廊曼机场被保安殴打等事件，影响了中国游客的赴泰意愿。

泰国南部旅游产业发展委员会官员称，今年第3季度到泰南的中国游客人数同比减少了30万，旅游收入减少150亿泰铢，而4季度预计中国游客还将减少50万人次，旅游收入将减少250亿泰铢。

旅游业在泰国经济中举足轻重，其收入约占泰国GDP的两成，而中国则是泰国最大的旅游客源国。在系列事件重创泰国旅游形象之后，业界开始担心，今年是否会成为中国游客赴泰游的转折点，前几年赴泰中国游客持续快速增长的景象可能将不复重现。

泰国开泰研究中心预计，今年4季度来泰中国游客数量将继续呈现萎缩态势，但缩幅比第3季度会有所收窄。该中心认为，泰国旅游业今后将面临更多挑战，如在吸引入境游客尤其是中国游客方面将遭遇更为激烈的竞争，同时国际经济形势将不利于市场营销。该中心建议，政府和民间部门必须在为入境游客创造良好体验、树立对泰国旅游安全的信心和保护旅游资源等方面加强合作。

为挽回中国游客，泰国相关部门已在境内主要国际机场为中国游客设立入境特别通道，加强在中文社交媒体发布旅游、签证等相关信息以方便中国游客，并严令相关工作人员在检查护照时不得再以任何形式收取小费。

此外，泰国政府还计划在今年年底两个月(11月至12月份)期间，对包括中国在内的21个国家或地区游客实施落地签免费的政策。泰国国家旅游局局长育塔萨19日表示，出台取消落地签证费的措施刻不容缓，将尽快提交给内阁会议讨论通过，相信此举有助于吸引更多包括中国游客在内的外籍游客来泰旅游。(记者 王国安)

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)