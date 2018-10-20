入境难民数量再创新高，欧洲难民潮会在美国重演吗？

“脸上遍布皱纹的阿瑞丽计划很简单，就是一直向北走，直到她和两个5岁的孙子能够抵达美国休斯敦和女儿团聚。她们所要做的就是继续向北走3000公里。”阿瑞丽是成千上万为逃避饥饿和暴力，涌往美国的拉美难民之一。近一段时间，涌入美国的拉美难民数量再创历史新高，这令美国总统特朗普愤怒和担忧。他18日连发数条推特威胁中美洲三国和墨西哥，宣称将停止对这些国家援助，并将部署美国军队和关闭边界。特朗普一直将强硬打击非法移(难)民作为其国内政策的基石。目前正值中期选举之前，特朗普和共和党担忧难民大量涌入会打击其支持率。有分析称，特朗普采取强硬手段削减贸易赤字，但美国贸易赤字屡创新高;他要求强硬阻止难民进入，但难民涌入数量也创新高。《华盛顿邮报》称，“强硬的执法手段只能短期内起作用。特朗普要继续拿难民问题蛊惑民众，但问题不可能得到根本解决”。

“这一幕就像2015年的欧洲”，奥地利《皇冠报》19日刊登多幅洪都拉斯难民走在前往美国路上的照片，并写道：这些照片看起来很熟悉吧？正如2015年秋季，来自中东和北非等地的难民前往德国等欧洲国家。他们想逃离本国的暴力和贫困，他们行走3000公里的目标是美国。

德国《图片报》19日称，特朗普从2016年竞选时就宣布要在美墨边界建造一堵隔离墙，现在又威胁完全关闭边界!当初那一诺言曾让特朗普在大选中取得巨大成功。然而，围墙施工到目前为止还没有取得多大进展。据联合国统计，每年有约160万人穿过墨美边界到达美国。

哥伦比亚广播公司引述美国移民政策研究所所长塞利的话称，美国封锁甚至关闭边界，将严重影响美墨间合法过境和制造业、贸易的正常开展，对两国经济产生巨大影响，也会影响美国工人利益，但对非法移民的影响反倒最小，因为他们本来就不是从口岸过境的。

《卫报》称，尽管墨西哥在美国压力下已警告任何以“不正规方式”进入该国的人都会面临拘留和驱逐出境，危地马拉甚至关闭边界，难民们在路上还不时成为强奸、抢劫和绑架的目标，但这些都不能阻止这些难民，他们会选择更偏僻也更危险的路，绕过前来阻止他们的警察或劫匪。前来帮助他们的一个人道主义组织的协调员卡梅拉说：“我知道美国和墨西哥等国最近的声明，但他们不会停止。危地马拉边界已经关闭，但他们已经越过了这个障碍。下一步他们将越过墨西哥边界，还有美国边界。他们会一步一个脚印抵达美国。”

“难民潮分裂美国”，德国新闻电视台19日评论说，长期以来，“美国梦”的故事都是这样的，那些身无分文的外国难民或移民从洗碗开始，通过努力，成为百万富翁。由于开放、自由和民主，美国也一直是西方的榜样。然而现在，美国却成了反面教材。特朗普正在击碎这样的梦想。难民潮正在激化美国社会矛盾，让人们变得更加极端。不管中期选举谁获胜，美国的分裂将很难修复。（李勇 青木 陶短房 陈一）

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