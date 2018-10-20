难民大篷车“进攻美国”，特朗普发出强硬威胁：关闭边界！

近一段时间，涌入美国的拉美难民数量再创历史新高，这令美国总统特朗普愤怒和担忧。他18日连发数条推特威胁中美洲三国和墨西哥，宣称将停止对这些国家援助，并将部署美国军队和关闭边界。

“一步一步：绝望的家庭加入难民大篷车队。”英国《卫报》19日称，来自洪都拉斯的65岁老太太阿瑞丽带着两个孙子，她们脚上穿着破了口的帆布鞋，唯一的行李是一个装着衣服的双肩包。阿瑞丽的女婿被黑帮杀死，当地也没有人雇她这样一个65岁老太太。“我不可能养活我的孙子了，”她指着两个男孩说，她只能前往休斯敦与女儿团聚，女儿早在3年前就设法逃到美国，这是她们唯一的希望。报道称，与阿瑞丽一起奔向美国的难民一开始不到2000人，这个被称为难民大篷车的队伍在途中不断有人加入，目前人数已增加一倍。他们拖着行李，有时搭乘过路车，但大部分时间在走路。为逃离饥饿和暴力，他们跨越数千公里奔向美国。

对这样的一个难民组成的大篷车队，美国立即拉响了警报。《华盛顿时报》称，“倒计时：难民大篷车即将抵达美墨边界，估计有4000人，包括男人、妇女、儿童和婴儿。他们上周末离开动荡的洪都拉斯，徒步或者乘坐卡车前往美墨边界。他们将于周六抵达边界，并进入美国。”报道称，根据国土安全部的统计数据显示，美国边境巡逻队9月逮捕了16658名携带儿童的非法移民，是有史以来人数最多的月份。7月以来，穿过美墨边界进入美国的非法移民数量上升了80%。

从2016年大选时就把阻止非法移民入境作为最主要政治承诺的特朗普，周四就难民大篷车一事火力全开，连发数条推特。他称，危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多“包括许多刑事犯在内的大批人正在进攻美国”，而这些国家的领导人“无所作为”。他威胁称，这些人带来了“犯罪和毒品”，他除了要停止对这些国家援助外，还“以最强烈的语言要求墨西哥阻止这种攻击——如果不能这样做，我会打电话给美国军方，关闭我们的南部边界!”他还暗示，如果墨西哥阻止不力的话，可以废掉《美墨加协定》。他说：“对我来说，这比《美墨加协定》更重要”。此外，他还怪罪民主党引发了难民潮，“因为他们希望开放边界并制定了现有的脆弱法律”。

对于特朗普的警告，路透社称，危地马拉总统莫拉莱斯批驳了特朗普断绝援助的威胁，他称自己和洪都拉斯总统埃尔南德斯已经就此问题进行了会谈，两国政府承诺，难民只要想回家，都可以安全地回家。墨西哥外长维德加雷表示，没有人喜欢特朗普的论调。他呼吁国际社会帮助处理难民问题，“最重要的是尊重难民人权，并给他们以帮助和庇护”。

英国《卫报》称，洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉都是世界最贫穷的国家，谋杀率排名在世界最高的前五名之中。联合国2015年报告称，洪都拉斯平均每10万人就有63.75人死于谋杀，每天约20人死于暴力。在去年有争议的选举后，洪都拉斯局势进一步动荡，暴力、毒品、黑帮等犯罪活动更加猖獗。根据皮尤调查中心的数据，2017年离开洪都拉斯的难民高达60多万人。上周五，洪前国会议员巴托洛也称，他将加入一个200人的难民大篷车队前往美国避难。洪都拉斯议员迪克逊称，这些人并不是非法移民，而是难民，他们只是想“逃离洪都拉斯的噩梦”。

“难民大篷车队已变成复杂的政治象征。”《华盛顿邮报》称，共和党面临的中期选举形势艰难，民调显示民主党保持优势。随着压力增大，白宫感到紧张。尽管一些共和党领导人最初希望把选战的焦点放在经济上，但是特朗普坚持打移民问题牌，他自认在移民问题上的强硬观点能够鼓动起保守派选民，而且能吸引温和的中间派选民。民主党驳斥特朗普的指责，称这是特朗普虚弱的一个迹象，他急于摆脱移民问题的影响，因为他没有兑现减少非法移民的承诺。

网友BOBR1在《华盛顿邮报》网站留言称：“从某种意义上毫不夸张地说，特朗普抓住移民不放与希特勒抓住犹太人不放没有两样。当然了，特朗普没有办法执行像死亡集中营那样的政策，但是就个人痴迷一件事情而言，这几乎是完全相同的。”（李勇 青木 陶短房 陈一）

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