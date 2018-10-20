花2300美元办飞机“月票” 这帮人为了上班也是拼了！

当你每天用尽全身力气把自己塞进地铁

却发现书包没上来时

当你跑出博尔特的速度赶上一辆公交车

却发现它开的速度还没你两条腿快时

......

内心应该是崩溃的

然鹅

下面这些不按套路出牌的上班方式

可能会让你惊掉下巴

美国：顾家暖男坐灰机上下班

对于女生来说

找一个既顾家又能挣钱的老公

是什么样的体验？

美国男子巴丁斯基每天搭乘飞机往返于公司与家中（视频截图）

别人家老公给你答案！

美国暖男CEO巴丁斯基

为了既能照顾家人，又不丢掉心爱的工作

他每天打着“飞的”

跨越643公里

往返于洛杉矶的家与旧金山的公司之间

为方便上下班通勤

甚至还豪掷2300美元打了张“月票”

可不限次畅坐固定航线的飞机

不过

这位爱情事业双丰收的“人生赢家”

每天花费在路上的时间

至少需要5个多小时

什么？土豪的世界咱不懂

坐飞机上下班太奢侈

下面这条才是上班族的正确打开方式

墨西哥：上万“墨漂”缆车通勤

披星戴月斩荆棘

“北漂”“上漂”伤不起！

别担心

“墨漂”为你指明路

缆车直抵市中心

观光通勤两不误

图为埃卡特佩克市的缆车车厢。 新华社记者 辛悦卫 摄

在墨西哥城工作的“墨漂”们

负担不起首都高昂的生活成本

扎堆住在附近的埃卡特佩克市

图为缆车旁的壁画。图片来源：墨西哥缆车公司官网

为解决两地交通难题

当地政府急中生智想了个绝招

修建一条4.9公里长的通勤索道

于是乎

每天上万“墨漂”

花上7比索（2.5元人民币）

坐上20分钟缆车直抵首都墨西哥城

这样的性价比可以说很良心了

比起坐2块5的缆车上下班

下面这位大叔说他可以分文不花

德国：中年大叔上班“划水”

早上经过慕尼黑伊萨尔河的人

都会看到一幅清奇的画面

一个微胖中年大叔背着小红书包

不紧不慢地在河中游泳

这是在负重锻炼？

NO!NO!NO!

人家是赶去上班的！

这个叫大卫的中年大叔

不堪忍受慕尼黑拥堵的交通

独辟蹊径每天游泳2公里去上班

当他坐在办公室翘着二郎腿喝咖啡时

小伙伴们还汗流浃背地被堵在路上

看到此情此景

小伙伴们也纷纷与大叔“约游”上班

说不定过不了多久

伊萨尔河里都会漂满了上班族

怎么样

还在挤地铁赶公交？

上面这些“奇葩”的上班方式

你，get到了吗？

（作者：巩阳 综编：新华网、央视网、人民网）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)