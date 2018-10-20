英国官员：中国进博会为中英关系“黄金时代”带来新机遇

首届中国国际进口博览会（简称进博会）将于１１月在上海举行。英国官员认为，中国举办进口博览会将为中英紧密合作带来新机遇。

英国国际贸易部负责中国地区的高级官员理查德·伯恩日前在接受新华社采访时说：“英国非常高兴成为进口博览会主宾国之一，约克公爵安德鲁王子和国际贸易大臣利亚姆·福克斯将率团出席盛会。”

“进口博览会有利于中国消费者购买到更多品种、更好质量的产品”，伯恩说，英国期待在进口博览会上展示产品和服务，与中国伙伴进行更紧密合作，发掘更多中国买家。

英国国家馆将以创新为主题，展示医疗和生命科学、金融和专业服务、教育、创意产业、人工智能及大数据等各领域的世界领先企业。国家馆以外，包括捷豹路虎、英国航空公司、阿斯利康、渣打银行等在内的英国公司，也会在进博会上设置展台。

近年来，中英两国经济关系日益紧密。２０１５年，中英两国领导人共同开启持久、开放、共赢的中英关系“黄金时代”。特雷莎·梅上台后继续坚持中英关系“黄金时代”的大方向，中英关系保持持续发展态势。

伯恩说，中国对英国来说是一个重要市场。英中两国领导人今年初重申致力于打造中英关系“黄金时代”，同意打造中英关系“黄金时代”增强版。越来越多的英国企业希望以此为契机向中国出口商品和服务。

英国驻上海总领事吴侨文说，今年是中国改革开放４０年，进博会在这个时间点召开，将成为中国改革开放历程中一个重要节点。“中国国际进口博览会不是一般的展会，不是一次性的交易，而是中国开放市场的重大举措，是各国融合发展的重要平台。”（记者王慧慧 梁希之）

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