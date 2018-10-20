科索沃欲组“正规军”　塞尔维亚斥威胁和平

科索沃自行宣布“独立”10年后，立法机构18日一读通过三项立法草案，为组建常备武装部队铺路，招致塞尔维亚强烈抗议，斥为“和平威胁”。

这三项法案旨在把轻型武装的“科索沃安全部队”改造升级为正规军，同时避免修改“宪法”。修宪难度较大。

草案建议，科索沃拟建“正规军”规模为5000名现役加3000名预备役军人。

科索沃是原南斯拉夫联盟塞尔维亚共和国南部的一个自治省。当地阿尔巴尼亚族分离主义武装与政府军1998年爆发冲突，北大西洋公约组织军事介入，轰炸南联盟。为结束科索沃战争，联合国安全理事会1999年6月通过第1244号决议，南联盟军警部队撤离科索沃地区，联合国接管科索沃，北约主导的“科索沃和平实施部队”提供安全保障。

科索沃2008年2月单方面宣布“独立”，获得美国和其他一些西方国家承认。塞尔维亚始终坚持对科索沃的主权。

北约负责训练“科索沃安全部队”以应对突发事件，曾表明希望科索沃经由修宪把这支武装升级为正规军。

塞尔维亚国防部长亚历山大·武林18日在首都贝尔格莱德说，科索沃组建军队是“对和平的威胁”，“威胁塞尔维亚和塞族人”。

武林说：“只要联合国安理会第1244号决议依然有效，除了‘科索沃和平实施部队’，科索沃不能有其他武装部队。”

科索沃10年来一直谋求组建自己的军队，每每遭塞尔维亚族议员抵制而夭折，塞族议员坚持组建军队需经由修宪实现。

法案通过需要获得120名议员中三分之二支持。阿尔巴尼亚族议员在议会中占多数，另有20名非阿族议员。11名塞族议员当天拒绝参加表决，三项法案最终获98票支持，定于下月进入二读程序，如获通过即可立法。（沈敏）【新华社微特稿】

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