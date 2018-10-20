遭遇双失利　默克尔执政联盟恐被进一步削弱

德国一项最新民意调查显示，总理安格拉·默克尔领导的基督教民主联盟和执政盟友社会民主党在28日一场地方选举中将双双失利，可能进一步削弱已经面临危机的执政联盟。

基督教民主联盟与基督教社会联盟合称联盟党，今年3月与社民党联合组成现政府。执政联盟组建7个月以来，已两次遭遇“散伙危机”。

在本月14日举行的巴伐利亚州议会选举中，长期执政的基社盟得票率37.4%，虽排名第一，却比上届州议会选举减少超过10个百分点，呈现60多年来最差战绩，执政联盟再次亮起“红灯”。

德国电视二台18日发布的民调结果显示，在定于28日举行的黑森州议会选举中，基民盟预计将得到26%的选票，虽保住第一位置，得票率却远低于上次选举的38.7%；社民党预计获得20%的选票，大幅低于上次选举的30.7%。

由此推算，基民盟和社民党得票率合计无法形成绝对多数，无法组建执政联盟。

这项民调同时显示，绿党将成为这次选举的一大赢家，得票率预计22%，排名将升至仅次于基民盟的第二位。

黑森州最大城市法兰克福是德国经济中心。在2013年黑森州议会选举中，基民盟所获选票数量排名第一，与绿党组成执政联盟。如果基民盟继续与绿党联合执政，还需另一个政党加入。

路透社报道，基民盟和绿党可能选择与自由民主党组成执政联盟。由于这三党的旗帜代表色组合起来与牙买加国旗颜色一致，这一联盟获称“牙买加联盟”。民调显示，在黑森州议会选举中，自由民主党和左翼党预计得票率均为8%，极右翼政党德国选择党预计收获12%的选票。

去年9月联邦议院选举后，默克尔一度尝试组建“牙买加联盟”，没有成功。最终，联盟党与社民党不得不“重修旧好”，组建新一届政府。

黑森州议会选举后，基民盟将在今年12月召开党代会、选举党主席。按路透社的说法，如果默克尔在一系列选战中没有取得理想战绩，她的对手将变得更加大胆，对她发出更多批评和质疑。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)