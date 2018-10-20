北约“秀肌肉” 筹备“二战后最大军演”

北大西洋公约组织“三叉戟接点”军事演习定于10月31日至11月7日在挪威举行，地面筹备工作10月25日启动。这场军演号称北约“自第二次世界大战以来最大规模”，将集合5万名军人、150架军机、60艘军船和1万辆军车。

一些欧洲媒体猜测：北约如此“秀肌肉”，是为安抚欧洲盟友还是为“吓唬”俄罗斯？

【贡献“热情”】

这次军演声势浩大，北约所有29个成员国加上“合作伙伴”瑞典和芬兰尽皆参加，美国“哈里·S·杜鲁门”号航空母舰也将现身。欧洲成员国今年参加北约军演的热情似乎异常“高涨”。

德国国防部先前说，德国打算派遣大约8000人参加“三叉戟接点”军演，加上先前另外两场军演“火焰雷霆”和“铁狼”，德国今年一共派遣1.2万人参加北约军演，人数是去年三倍；今年军演预算9000万欧元，比去年增加4000万欧元。

这或许“归功”于美国总统唐纳德·特朗普不断“敲打”欧洲盟友增加北约经费。特朗普在不同场合指责欧洲盟友没给北约交足“份子钱”，重点批评德国，尤其不忿德国“国防预算增长没达标、却花大钱购买俄罗斯天然气”。

英国准备把参加军演的大部分设备和车辆先运抵法国，再经陆路运送至挪威。英国海军詹姆斯·福戈上将说，彰显军演成功的一面，“就是所有人能在第一天同时出现。我们不指望一切都完美进行。这就是演习的意义”。

【防治“恐俄”？】

自克里米亚地区2014年宣布脱离乌克兰、并入俄罗斯，俄罗斯与北约为代表的西方国家阵营关系日趋紧张，北约随之加强军备建设和军事部署。按照德新社的说法，这场军演是对北约近几年能力建设的一场“测试”。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在本月一场北约国防部长会议上说：“我们身处的世界变得更加危险、更加变幻莫测，出现了新的威胁、新的挑战。”他直接指向俄罗斯：“我们看到俄罗斯变得更加独断专行……它一向乐意对邻居使用武力。”

德新社说，波兰和巴尔干国家尤其警惕俄罗斯的动向。

不过，北约曾申明，“三叉戟接点”军演不是针对某个特定国家。

美国国防部长詹姆斯·马蒂斯说：“俄罗斯相当清楚，这是一场自卫性质的演习。”他说，军演旨在显示“我们静静团结在一起，共同维护欧洲的和平与安全，不想看到任何人捣乱”。

挪威军队指挥中心负责人鲁内·雅各布森中将说，“俄罗斯人没有理由害怕”，理由是军演核心区域距离俄罗斯边界超过1000公里。

俄罗斯今年8月在本国东部举行“东方—2018”军事演习，俄政府报参加人数30万。西方国家怀疑数字有夸张成分。

【可能“遇冷”】

挪威媒体担心，筹办这么大规模军演，对东道主挪威而言是一场考验。

挪威需要提供180万份餐食、460万瓶饮用水，清洗660吨脏衣服。为了准备军演场地，挪威还得把大片农田腾出来。挪威军方设置热线电话，供居民报告军演给农田、林地或禽畜造成的损失和伤害。比如，低空飞过的战机产生巨大噪音，鸡尤其敏感。

挪威通讯社报道，挪威军方请来兽医等专家，对入境的外国军用交通工具作筛查，确保不会沾染“入侵物种”。

挪威和邻国瑞典提醒机动车驾驶者安排好出行时间，因为军演筹备期间，军用车队移动缓慢，可能导致交通堵塞。

一方面，北部地区10月底的天气可能让外国军人不适应。荷兰军队已经闹了乌龙。挪威《晚邮报》报道，荷兰准备派大约1000人参加军演，特地订购了一批新制服，却因为不熟悉挪威气候“买薄了”，不得不申请补发经费，另购保暖衣物。（沈敏）（新华社专特稿）

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