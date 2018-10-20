巴西总统选举“领跑人”遭违法利用竞选资金指认

巴西劳工党总统候选人费尔南多·阿达18日指认竞选对手雅伊尔·博尔索纳罗利用非法竞选资金支持第三方机构在社交媒体发布大量助选信息。

总统选举第二轮投票在即，博尔索纳罗在最新民意调查中“领跑”选民支持率，除了否认自己违法，还声明已经停止竞选造势。

【非法资金助选】

《圣保罗报》报道，多名支持博尔索纳罗的金主向第三方机构支付酬金，要求后者在社交媒体发布数以万计有利于博尔索纳罗的消息。按照这家报纸的说法，每名支持者至多支付1200万雷亚尔（约合人民币2236.92万元）。

阿达谴责博尔索纳罗的做法，说劳工党成员目击博尔索纳罗在一次午宴期间要求金主为发布大量助选信息埋单。

阿达接受一家电台采访时说，博尔索纳罗竞选团队“已经形成一个名副其实的犯罪组织，与商人勾结，用没有申报的（竞选）资金为WhatsApp平台出现的虚假消息埋单”。

所谓WhatsApp，是一社交媒体，融入多种信息发布手段，成为博尔索纳罗争取和组织支持者的主要渠道。

巴西选举法专家吉列尔梅·萨列斯·贡萨尔维斯说，如果证实企业暗中筹资为博尔索纳罗助选，依照法律，将取消这名候选人的资格。

【暗示没有亲为】

对左翼劳工党候选人阿达的指认，博尔索纳罗多次否认。

这名右翼社会自由党候选人起初在社交媒体“推特”回应，称媒体报道以及阿达提及的捐赠是“自发支持”。

似乎有意澄清与非法资金的关联，他随后在“脸书”视频直播中说：“9月6日以来，我已经停止竞选造势。我住院23天，随后在家休养多天。我没有与任何人一起吃饭或午餐。我只外出过5次。”

这名总统候选人9月6日在巴西东南部茹伊斯－迪福拉市一场竞选活动中遇刺，下腹部多处受刀伤。

博尔索纳罗所属的社会自由党党主席古斯塔沃·贝比亚诺否认接受非法捐款。“直至今天的每笔捐款，无论是我们政党还是候选人的竞选活动，都来自我们平台的合法募捐。”

【关联首轮投票】

美联社报道，阿达认为博尔索纳罗竞选团队破坏本月7日总统选举第一轮投票并且试图在第二轮投票中如法炮制。

阿达说：“我们估计，数以十万计的信息，都不真实，已经发送给选民，暗示他们投票支持我的竞选对手。”

他要求巴西最高法院介入调查，说他可会到美洲国家组织讨说法。劳工党已正式向选举委员会投诉，要求调查媒体报道所述博尔索纳罗竞选团队滥用经济资源、非法利用媒体是否属实。劳工党的律师同样要求巴西检方和联邦警察调查博尔索纳罗是否违法。

阿达呼吁国际选举观察员和WhatsApp平台审视博尔索纳罗的竞选活动。WhatsApp一名代表告诉路透社记者，平台在巴西总统选举期间主动封杀几十万个账号。WhatsApp的垃圾信息监测系统可以识别涉嫌自动发送虚假信息的账号。

【关乎选情走向】

博尔索纳罗谴责劳工党挪用公款“收买人心”，以谋求政治利益。他在“推特”中写道，阿达竞选团队试图转移话题。

“劳工党没有受假新闻影响，相反会受真相的影响，”博尔索纳罗写道，“他们挪用人民的钱财，遭逮捕，对抗司法，不尊重家庭并且让整个国家陷入暴力和混乱。”

巴西28日举行总统选举第二轮投票，社交媒体遍布竞选宣传。首轮投票结果7日发布，由于没有候选人得票过半，得票数排名第一、第二的博尔索纳罗和阿达将在第二轮角逐。

福利亚民意调查公司18日发布的民调结果显示，博尔索纳罗处于领先地位，所获支持率为59%，阿达所获支持率为41%。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)