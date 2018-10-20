韩美第八轮军费谈判分歧较大 将进入“加时阶段”

韩国官员18日说，围绕驻韩美军费用分摊事宜，韩国和美国第八轮谈判将在19日“加时”一天。双方现阶段分歧仍然较大，不清楚这一轮谈判能否达成协议。

【时间紧】

韩美第八轮驻军费用谈判16日至17日在位于首尔的智库机构韩国国防分析研究所举行。韩方负责谈判的首席代表是前驻斯里兰卡大使张元三，美方首席代表是副助理国务卿蒂莫西·贝茨。

先前，双方已就费用分担事宜举行7轮谈判，地点为美国檀香山、韩国济州岛、美国首都华盛顿、韩国首都首尔和美国西雅图等地。

韩方官员18日接受韩国媒体采访时说，由于双方现阶段分歧仍然较大，韩美决定19日再次会面，为谈判加时一天。

美国1953年以来一直在韩国派驻军队，现有驻军规模大约2.85万人，韩方从20世纪90年代开始分摊驻军费用。韩美自1991年起先后签署9份驻韩美军费用分摊协定，第9份协定定于2018年年底到期。双方正在谈判签署第10份费用分摊协定，确定2019年起的费用分摊比例。

韩国官员说，鉴于国会需要时间批准、再加国内一些流程，希望能在10月底以前与美方谈妥。

【分歧大】

美方近年多次施压韩方增加费用分摊比例，韩方则希望承担“合理”比例。据韩国官方数据，韩方所分摊美军费用从1991年的1500亿韩元（约合9.2亿元人民币）上升至2018年的大约9600亿韩元（58.7亿元人民币）。

韩国民间团体“韩国和平统一团结会”今年5月说，分析韩国和美国国防预算后，认定韩方实际承担比例超过七成，远高于官方数据。

按韩国媒体的说法，韩美谈判分歧主要在于美方“狮子大开口”。韩国最大在野党自由韩国党议员郑镇锡（音译）本周早些时候说，美方要价由今年的9600亿韩元增至1.5万亿韩元（91.8亿元人民币），增幅超过50%。

其他分歧包括费用分担协定的有效期以及如何加强驻韩美军费用支出的“透明度”。

今年早些时候，韩方一些人士批评，韩方负担大笔费用，驻韩美军花不完，累积成“小金库”。韩国外交部官员回应说，没有使用的资金数额正在减少，韩国政府会考虑出台应对措施。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)