美欧多国高官取消沙特“沙漠达沃斯”之行

美国财政部长史蒂文·姆努钦以及英国、法国、荷兰等欧洲国家的高级官员18日宣布，不会出席沙特阿拉伯主办的“未来投资倡议”大会。

英国和法国明言，取消赴会是因为沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉“失踪”。

【姆努钦“退出”】

姆努钦当天下午在社交媒体上写道：“我不会参加在沙特阿拉伯的未来投资倡议峰会。”

姆努钦没有解释原因。按照他的说法，他在白宫和总统唐纳德·特朗普、国务卿迈克·蓬佩奥会晤，蓬佩奥向特朗普汇报访问沙特和土耳其的情况，特朗普和姆努钦一同作出这一决定。

消息一出，美国华尔街股票市场价格指数应声下跌。13日，姆努钦在印度尼西亚巴厘岛参加国际货币基金组织和世界银行年会，却是另外一种说法：“就现在看”，他会出席“未来投资倡议”大会。

蓬佩奥16日抵达利雅得，会晤沙特国王萨勒曼、王储穆罕默德和外交大臣，17日在土耳其会晤土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢，表达美方对卡舒吉“失踪”的关切。

卡舒吉现年59岁，为美国《华盛顿邮报》等媒体撰写专栏文章，多次撰文批判沙特政府内外政策。他本月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔市领事馆办理结婚手续，继而“失踪”。土耳其方面认定他在领馆内遇害，沙特政府说卡舒吉当天离开领馆，但没有提供证据。

“未来投资倡议”大会定于23日至25日在沙特首都利雅得举行，东道主有意把这一论坛打造成“沙漠达沃斯”，美欧高官是重量级嘉宾。

【欧洲“协调”】

18日早些时候，英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯说，他不会参加“未来投资倡议”大会，因为“时机不合适”。

英国政府发言人在一份声明中说，英方仍然非常关切卡舒吉“失踪”事件，要求沙特遵守承诺，彻底、透明调查和追究责任。

法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔当天同样宣布，不会去利雅得参会。“法国总统埃马纽埃尔·马克龙已经明确表示，事件性质非常严重，我们想要知道全部真相。”

沙特是美国、英国、法国军火的大买家。

荷兰全荷通讯社报道，荷兰财政大臣沃普克·胡克斯特拉取消出席“未来投资倡议”的行程。另外，荷兰政府取消一个贸易代表团下月赴沙特的计划。

马克龙在比利时首都布鲁塞尔参加欧洲联盟首脑会议时告诉媒体记者，放弃参会的决定是欧洲国家“以协调方式”作出。“鉴于事情严重，且沙特方面没有澄清，短期内有必要采取这一举措。”

受卡舒吉“失踪”事件影响，多家外国媒体和企业代表取消赴会行程，包括美国摩根大通银行、福特汽车公司、优步公司以及美国有线电视新闻网、消费者新闻与商业频道、《纽约时报》和英国《金融时报》等媒体合作伙伴。

【土耳其再“搜查”】

土耳其调查人员第二次搜查沙特领事馆，18日一早离开。

调查人员17日首次进入沙特领事馆，搜查沙特领事官邸，包括屋顶、车库并查看一架无人驾驶飞机的使用情况。搜查持续大约9个小时，沙特一个11人调查小组参与搜查。

路透社报道，土方人员当晚连夜再次搜查，使用强光照亮花园。搜查进展以及可能“收获”没有公开发布。

美国媒体以土耳其官员为消息源报道，卡舒吉在领事馆内遭杀害和肢解。土耳其《曙光报》17日在一篇报道中说，这家媒体获得一段录音，表明卡舒吉生前遭受虐待。

只是，就这类媒体报道，沙特方面暂时没有回应。（陈立希）（新华社专特稿）

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