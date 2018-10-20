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普京说俄罗斯农产品产量5年增长超过20％

2018年10月20日10:57  来源：新华网
 

俄罗斯总统普京１９日表示，俄罗斯农产品产量最近５年增长超过２０％。

据克里姆林宫网站１９日消息，普京在乌兹别克斯坦首都塔什干出席两国区域间合作论坛时表示，俄罗斯农产品产量最近５年增长超过２０％，这表明俄罗斯农业领域取得突破性发展。

普京说，去年俄罗斯粮食产量达１．３５亿吨，创历史最高纪录。今年俄罗斯粮食产量会有所下降，但仍将超过１亿吨。俄罗斯是目前全球第二大粮食出口国，其中小麦出口量全球第一。此外，俄罗斯肉类产品出口显著增长，农产品加工业也展现出发展潜力。

另据克里姆林宫网站近日发布的消息，俄罗斯农业部长帕特鲁舍夫最近表示，预计今年俄罗斯粮食产量约为１．０６亿吨，可以保证国内市场需求和不断增长的出口需求。

自西方国家对俄罗斯实施制裁以来，俄禁止或限制从部分西方国家进口农产品，并大力在农业领域推行“进口替代”政策。为满足国内需求，俄政府加大了对农业的扶持力度。（记者 李奥）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)
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