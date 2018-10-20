印度发生列车撞人事故 造成至少50人丧生

10月19日，在印度旁遮普邦首府阿姆利则附近，人们聚集在列车撞人事故现场。 新华社发

新华社新德里１０月１９日电（记者赵旭）据印度媒体报道，印度西北部旁遮普邦１９日发生一起列车撞人事故，造成至少５０人死亡和数十人受伤。

据报道，这起事故发生在旁遮普邦首府阿姆利则附近的帕坦科特地区，当晚一列客运列车冲进正在参加节日庆祝活动的人群，目前确切伤亡人数仍在统计中。

当地电视台报道说，事故发生当天正值印度教传统节日，许多人聚集在铁路沿线举行欢庆活动。事发时，由于鞭炮声响较大，庆祝的人群没有听到列车鸣笛，导致悲剧发生。报道援引一名目击者的话说，当晚约有７００人在事发地参加庆祝活动。

10月19日，在印度旁遮普邦首府阿姆利则附近，列车撞人事故伤者在一家医院接受治疗。新华社发

事故发生后，印度总理莫迪在社交媒体推特上对遇难者表示哀悼，并下令为事发地区提供必要援助。正在以色列访问的旁遮普邦首席部长阿马林德尔·辛格已决定缩短出访行程，将于２０日回国亲自处理事故救援和善后工作。

当地一名政府官员称，目前救援工作正在进行，伤者被送往附近医院接受救治。

印度铁路网是世界上最大的铁路网络之一，从北向南穿越整个国家，但由于铁路线路和设备陈旧，每年列车事故高发。

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