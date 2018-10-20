普京说IS在叙利亚劫持约700人　美国防部质疑

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京18日说，极端组织“伊斯兰国”武装分子在叙利亚美方掌控区域劫持大约700名人质；部分人质已遭处决，“伊斯兰国”扬言将继续屠杀。

美国国防部同一天回应，质疑普京指认的准确性，进而指责俄方打击“伊斯兰国”不力。

【扩张】

路透社报道，普京当天在俄罗斯南部海滨城市索契出席俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会，说遭绑架人质包含多名美国和欧洲国家公民；“伊斯兰国”正在美军和美军支持的武装力量所控地区扩张地盘。

普京说，大约130个家庭被劫为人质，合计大约700人。“他们已经发出最后通牒，（含有）具体要求，警告说如果不满足最后通牒，他们每天将处决10人。前天他们已处决10人。”但普京没有说明“伊斯兰国”要求。

普京说，现阶段大约95%的叙利亚领土已解放，俄方完成大部分在叙行动目标。但没有人知晓幼发拉底河以东区域当前局势，这部分地区由美国一方掌控，“伊斯兰国”恐怖组织仍活跃在当地。

俄罗斯塔斯社17日报道，“伊斯兰国”武装分子13日突袭叙利亚代尔祖尔一处流离失所者的集中安置地，劫走大约130个家庭的700名人质。集中安置地位于美军支持的武装力量控制区。人质随后被带至哈金市。

按照塔斯社的说法，绑架人质是想逼迫叙政府释放“伊斯兰国”成员。

叙利亚国内冲突2011年爆发，受美国等国支持的多股反政府武装以及“伊斯兰国”武装分子与叙政府军混战。叙政府军近年得益于俄罗斯军事支援，收复大部分被占地区。美国主导的国际联盟也在叙利亚打击“伊斯兰国”。

【质疑】

美国五角大楼18日晚些时候回应俄方的说法，确认代尔祖尔附近一处流离失所者集中安置地上周遇袭，但质疑人质数量。

五角大楼发言人肖恩·罗伯逊说，不掌握能支持普京所言“大量人质”的信息，对这种说法的“准确性表示怀疑”，“同时对是否有美国公民在集中安置地不知情”。

罗伯逊说，俄方指责美国主导的国际联盟未能应对“伊斯兰国”威胁，美方拒绝接受。美国将继续与当地伙伴合作、或借当地伙伴之手，“追剿恐怖组织残余”。

俄罗斯卫星通讯社报道，罗伯逊指责俄军集中力量支持叙利亚政府军，在应对“伊斯兰国”方面只采取“有限步骤”，并且不顾平民伤亡，无视武装冲突规则和西方国家对叙利亚政府使用化学武器的指认。

美国及其盟友先前以叙政府用化武攻击平民为由，两次空袭叙境内目标。叙、俄指责美方捏造证据、为侵略找借口。

就反恐事宜，普京当天在瓦尔代年会上说，各国只有共同努力才能有效打击恐怖主义。尽管各国就反恐作了“特定尝试”，但“不足以打击全球范围内的恐怖主义”。（海洋）（新华社专特稿）

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