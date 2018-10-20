阿富汗地方大员遇刺身亡　美军司令躲过一劫

阿富汗南部坎大哈省警察局局长阿卜杜勒·拉齐克18日在首府坎大哈市遭警卫射杀，省安全局局长同样中弹身亡。

美国驻阿富汗部队和北大西洋公约组织部队最高指挥官斯科特·米勒事发时在场，躲过一劫。

行刺警卫被当场打死。阿富汗塔利班宣称制造这起袭击。

【警卫行凶】

路透社以数名阿富汗官员为消息源报道，米勒等人当天在一座政府办公楼与拉齐克会面后，从会议室走向停机坪。一架直升机正准备着陆，搭载米勒等人返回阿首都喀布尔。会议室外一名警卫突然向人群开枪。

坎大哈省议会议长贾恩·哈克雷兹瓦尔说，拉齐克等官员当时“正陪同（米勒等）数名外国客人走向直升机。”

来自坎大哈省的阿国民议会议员哈立德·帕什通告诉英国《卫报》，米勒刚进入直升机、关上舱门，那名警卫便开枪，“头几枪打中拉齐克”。

路透社报道，三名阿富汗官员中弹，两名美国官员和一名北约部队承包商在交火中受伤。阿富汗记者中心主管艾哈迈德·库雷希说，阿尔及利亚广播电视台一名摄影师身亡。

数名坎大哈省官员披露，米勒似乎穿了防弹衣，没有受伤。北约方面没有证实这一说法。

【精心策划】

塔利班宣称制造这起袭击，发布一张身穿军服的年轻男子照片，说他是袭击者。阿富汗官员披露，那名男子名为古勒卜丁。

不清楚塔利班势力如何渗透警卫队。

阿富汗总统阿什拉夫·加尼说，由阿国家安全局局长领导的一支调查小组前往坎大哈省作调查。

数名阿官员披露，案发时，办公楼的院落附近传来至少两次手榴弹爆炸声和零星枪声，显示这次袭击经过精心策划。

阿富汗曾多次发生“制服杀手”袭击，即阿富汗士兵或身穿军装、警服的阿富汗人枪击美军和其他北约士兵。

2014年8月，一名阿富汗士兵在喀布尔西部一座军事基地内开枪，美军少将哈罗德·格林身亡，是上世纪七十年代越南战争结束后美军在海外战场阵亡的最高军衔军官。

【铁腕人物】

拉齐克39岁，主张用铁腕手段对抗塔利班。坎大哈省近年来安全局势相对稳定。许多塔利班成员对拉齐克闻风丧胆。

多年来，拉齐克屡屡在袭击中脱险。坎大哈省政府招待所去年1月发生爆炸袭击，阿拉伯联合酋长国驻阿大使等5名阿联酋外交官遇难。爆炸发生前，拉齐克恰巧走出藏有炸弹的房间，躲过一劫。

路透社报道，从官位上看，拉齐克只是警察局局长，但他在坎大哈的地位不可撼动。同时，他能量颇大，能左右政府高官去留，还曾数次顶撞总统加尼。英国《卫报》称他为“权力掮客”。

观察人士指出，作为打击塔利班的“堡垒”人物，拉齐克身亡给曾经是塔利班大本营的坎大哈省带来安全真空，可能导致阿南部地区打击塔利班的军事行动呈现溃败之势。

【局势动荡】

拉齐克死讯引发震惊。路透社报道，许多政府官员担忧，定于20日投票的阿富汗国民议会选举和地区议会选举可能受到干扰。坎大哈省议会选举将推延至下周。

一名不愿公开姓名的阿富汗高级安全官员披露，拉齐克身亡对“南部地区的安全和选举”带来巨大影响，许多选民可能因此放弃投票。塔利班先前呼吁阿富汗民众抵制这次议会选举并威胁在选举期间发动袭击。

路透社评述，这次袭击凸显出，即便在塔利班和美国有所接触的情况下，阿富汗局势仍旧动荡不安。

美国《华尔街日报》12日以一名不愿公开姓名的人为消息源报道，美国新任阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德在卡塔尔和塔利班代表会面。塔利班次日证实这一消息。

一名要求匿名的塔利班高层人员告诉路透社记者，哈利勒扎德在会面中要求塔利班宣布在议会选举期间停火；塔利班方面要求阿富汗政府释放在押塔利班人员、外国军队撤出阿富汗。

美国五角大楼发言人科恩·福克纳18日说，美方仍致力于对塔利班保持强大军事压力，以迫使后者返回谈判桌。

福克纳说，这次袭击不会改变美国的相关战略。“即便改变，也将使美方更加果断。”（王逸君）（新华社专特稿）

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