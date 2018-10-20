法国面临技术劳动力短缺

法国超过9%的失业率为欧洲最高之一，却出现大量职位招人难的现象。英国《金融时报》18日报道，法国正面临日益严峻的技术劳动力短缺。

法国全国统计和经济研究所说，越来越多的法国企业抱怨招不到具有所需技术的员工。

法国政界人士同样对此忧心忡忡。法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔上月说，技术劳动力短缺是如今“法国最重要的经济问题”，“我们的教育体系不教授所需要的技术”。

Bpifrance公共投资银行今年7月发布的一份报告显示，90%的中型企业面临招工难，主要原因是应聘人达不到录取标准。

建筑材料企业布耶—勒鲁公司首席执行官罗兰·贝纳德正在为招不到技术员工发愁。他认为，除了教育体制令人忧心外，法国福利制度对失业人士过于慷慨。

贝纳德说，企业试图通过自动化降低人力成本，需要员工具备“自动化管理的专业素质”。

数字行业的技术劳动力短缺现象尤为严峻。IT企业DSMI公司总裁马蒂厄·蒂博说：“我的营生面临日益严峻的挑战，主要困难体现在招聘和挽留IT人才方面。”

为应对招工难，一些企业寄望于并购重组。布耶—勒鲁公司就处于收购另一家公司的过程中。

《金融时报》提供的数据显示，2017年，法国大约20万至33万岗位空缺。法国政府寄望于改进职业训练项目以弥补这一缺口，降低失业率。相关措施包括向在职、兼职和失业人士提供职业培训补助。

法国兴业银行首席经济分析师米哈拉·马克森说：“法国政府提出一系列方案，但提升技能不可能在一夜间完成。这需要时间，需要企业界、职业训练和高等教育领域作有力沟通。”（卜晓明）（新华社专特稿）

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