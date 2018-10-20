特朗普选前"较真"非法移民 墨称其是政治算计

美国总统唐纳德·特朗普18日借助社交媒体谈论中美洲非法移民事宜，威胁邻国墨西哥如果不设法阻止这批数千人的非法移民，美国将关闭美墨边界并且向边境派兵。

对美方“高调”警告，墨西哥候任外交部长马塞洛·埃布拉德一语道破，美国国会中期选举临近，特朗普的话是“政治算计”。

【撂狠话】

一支由大约3000名非法移民组成的队伍15日步行穿过洪都拉斯与危地马拉边界，向墨西哥进发，目的地是美国。一些媒体报道，其中一部分人18日试图进入墨西哥境内。

特朗普随即在微博客网站“推特”留言：“我必须以最严厉措词，要求墨西哥阻止这一入侵；如果（墨方）办不到，我将召集美国军队，同时关闭南部边界。”

推文中“关闭南部边界”表述使用大写字母，以示强调。

路透社报道，美墨边境长大约3200公里，是全球最繁忙的边界，每天数千人因穿越边境而接受身份审查。

特朗普在另外一条推文中说，非法移民议题比即将达成的“美国—墨西哥—加拿大协定”更重要。

“作为总统，（我认为）对我们南部边境的入侵，包括犯罪分子和毒品的涌入，远比贸易或美墨加协定要重要得多。”

美国、墨西哥和加拿大9月30日就更新北美自由贸易协定达成一致，新的贸易协定被命名为“美国—墨西哥—加拿大协定”，需经由三国立法机构批准才能生效。美方期待新协定增加美国制造业就业、减少美国与墨西哥的贸易逆差并提振美国经济增长。

【遭看透】

墨西哥候任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔18日说，候任外长埃布拉德定于19日与来访的美国国务卿迈克·蓬佩奥会商，寻找解决非法移民问题的办法，相信双方“会达成共识”。

与洛佩斯相比，埃布拉德的反应更为直接。在他看来，特朗普对墨方的警告不过是“政治言论”，“一点也不令人惊讶”。“可以预见，离选举很近了。他（特朗普）这番话出于政治算计。”

洛佩斯所言选举，指三周后的美国国会中期选举。投票日是11月6日，改选众议院全部席位和参议院三分之一席位。

墨西哥现任外长路易斯·比德加赖18日说：“没有人喜欢它们（特朗普的言论）。没有必要太过看重它们。对我们重要的是非法移民，保障他们的人权，给予他们应有保护，尤其对那些最脆弱的人。”

特朗普2016年竞选总统时承诺借助修筑美墨边境隔离墙，把非法移民和毒品挡在国门以外。他声称修墙资金应由墨西哥出，但后者多次拒绝“埋单”。特朗普还屡屡就非法移民炮轰墨西哥，称墨西哥政府为阻止中美洲人取道墨西哥进入美国做得太少。

【有办法】

美联社18日报道，墨西哥政府正按部就班地处理移民入境，同时向南部边境增派警力。墨西哥边境管理人员告诉抵达墨西哥边境的洪都拉斯人，如没有护照或签证，他们可以申请难民身份，走完程序需要90天。没有任何手续而入境的非法移民将面临驱逐。

现任外长比德加赖18日向联合国请求支援，以应对难民申请突然增加的状况。

这不是墨西哥政府首次应对成群结队而来的中美洲人。今年3月下旬，1000多名危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多人向美墨边界进发，其中一部分人4月下旬抵达墨西哥边境城市蒂华纳。

美国华盛顿独立智库移民政策研究所的主席安德鲁·塞尔接受美联社记者采访时说，墨西哥当局可能会像今年4月一样，给予一些符合条件的中美洲人以难民身份，同时遣返“不合条件”的人。借助这种方法，这批中美洲人不会整体“解散”，却会在抵达墨美边境前人数大减。

塞尔说：“多批中美洲人这些年成群结队地取道墨西哥前往美墨边境，但就因为特朗普在推特上说了这件事而触发关注。讽刺的是，特朗普对这些非法移民的态度令墨西哥政府越来越难以配合美方。涉及移民管控，无论是墨西哥现任政府还是候任政府，都倾向于与美方合作。只是，特朗普把这件事政治化、进而炮轰墨西哥，令事情难办。”

【无用功？】

特朗普把“挡住”非法移民作为首要事务之一：他不仅向国会讨要250亿美元拨款修建美墨边境墙，同时声称要让墨西哥“埋单”；实在等不及隔离墙建成，特朗普政府调动国民警卫队，用以协助遏止非法移民越境。

美国联邦政府4月初在特朗普授意下开始对非法移民采取“零容忍”政策，超过2300名未成年人在与墨西哥接壤的美国西南边境由执法人员带离父母等家人。国内外舆论压力下，特朗普6月下令停止这一做法。

特朗普本月16日警告，如果萨尔瓦多、洪都拉斯和危地马拉政府挡不住非法移民，美国将切断对这三个中美洲国家的经济援助。

只是，特朗普政府连番强硬措施没有改变一些中美洲人的“北上”决心。洪都拉斯建筑工人古斯塔沃·佩雷斯在危地马拉首都危地马拉城告诉路透社记者：“如果我们这次无法穿越（美墨边境），还会再次作相同尝试。”

现年24岁的胡安·埃斯科瓦尔说，特朗普不会让大家停止北上行程，“只有上天能阻止我们”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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