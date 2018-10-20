特朗普称沙特记者可能死亡 美“纠结”如何应对

美国总统唐纳德·特朗普18日首次承认，失踪两周的沙特阿拉伯籍记者贾迈勒·卡舒吉“确实可能死亡”。

【松口】

特朗普18日听取国务卿迈克·蓬佩奥就卡舒吉“失踪”一事所作汇报。后者16日和17日先后访问沙特、土耳其，了解情况。

汇报结束后几小时，特朗普在乘坐总统专机“空军一号”前接受媒体采访。记者提问卡舒吉是否已经死亡，特朗普回答：“在我看来，确实可能是那样……非常令人伤心。”

特朗普同一天接受《纽约时报》专访，依据情报部门报告确认卡舒吉可能已经死亡。他没有提及报告具体内容。

沙特籍记者卡舒吉曾居住在美国并为《华盛顿邮报》等媒体撰写专栏文章，其中不乏对沙特政府的批判。他10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔市领事馆办理结婚手续后“失踪”。

【等待】

沙特是美国在中东地区盟友，特朗普与沙特王室关系密切。特朗普16日在白宫接受美联社记者采访，指责一些国际舆论在没有找到切实证据前对沙特作“有罪推定”。

蓬佩奥告诉媒体记者，他建议特朗普再给沙特方面几天时间，继续作调查；调查完成后，“我们可以决定美国该如何，或者是否应该就卡舒吉失踪一事作回应”。

特朗普说，正在等待沙特方面调查结果，以便“很快查明事情真相”，并且在某一时刻发表声明。

【威胁】

特朗普回答记者提问时说，如果调查发现沙特方面关联谋杀卡舒吉，将面临严重后果。

“那（后果）只会非常严重。我的意思是，它将是坏事、糟糕的事情，”特朗普说，“但我们要看看将会发生什么。”

提及沙特，蓬佩奥回忆美国与这一中东石油大国的“老交情”。他说：“我认为对我们所有人而言，记住一件事至关重要。那就是我们与沙特王国有着从1932年就建立起来的长期战略关系。”蓬佩奥同时提到，沙特是美国“重要的反恐伙伴”。

路透社报道，美国政府视沙特为牵制伊朗在中东地区影响力的关键力量，同时也是全球石油供应主要来源。鉴于与沙特之间的经济合作和军售订单，美国和其他西方国家为如何应对而“纠结”。

【搜索】

土耳其方面认定，卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内遭杀害、肢解和带离。17日、18日搜查领事馆、领事官邸后，土方扩大搜索范围，在临近伊斯坦布尔的森林和一处乡村寻找卡舒吉遗骸。

多名土耳其高级官员告诉路透社记者，调查人员追踪了卡舒吉失踪当天从领事馆和领事官邸离开车辆的行车路线和停车地点，怀疑凶手可能将遗骸抛弃在伊斯坦布尔附近的贝尔格莱德森林，或者是临近亚洛瓦市的一个乡间地点。亚洛瓦位于伊斯坦布尔以南大约90公里。

一名不愿公开姓名的土方官员说，土耳其警方正在搜索这些区域。一间农舍可能用于处理遗体。

迄今为止，沙特方面没有改口，即卡舒吉2日离开领事馆。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)