法航宣布员工涨薪方案 劳资冲突暂告落幕

法国航空公司19日宣布员工涨薪方案，围绕薪资问题持续数月的劳资冲突暂时落幕。

根据法航当天发布的声明，法航员工涨薪方案为2018年涨薪2%，从2018年1月1日开始追溯；2019年1月1日起再涨薪2%。法航7个工会中的5个已经同意资方提出的这一涨薪方案。法航称这意味着大部分法航员工同意这一涨薪方案，方案已经生效。

法国舆论将法航这一涨薪方案的达成归功于法航-荷航集团新任总裁本杰明·史密斯的努力。他现年47岁，9月正式就任总裁。史密斯在法航声明中感谢在过去数周为涨薪方案而工作的人。工会代表称同意资方的方案是出于对史密斯的信任。

法航-荷航集团的前任总裁4月因法航员工投票拒绝资方当时提出的涨薪方案而辞职，集团随后开始物色新总裁，数月后才选定史密斯。

据法新社等媒体报道，法航劳资双方就涨薪方案进行了长时间的谈判。资方最初只同意加薪1%，后来同意增加到2%，但分两步进行；而工会要求给员工加薪6%，后来又将诉求调低到5%。目前的涨薪方案显示劳资双方均有进一步的妥协和让步。

法航员工因要求涨薪，自今年2月以来多次举行罢工，4月罢工进入高潮，当时法航一度有三成航班被取消，全球民航运输也因此受到影响。罢工给法航造成严重经济损失。数据显示2018年第二季度法航只盈利1亿欧元，而去年同期法航盈利近6亿欧元。

根据法航的声明，2019年10月劳资双方将就薪资问题进行新一轮谈判。由于目前的涨薪方案并不能一劳永逸解决薪资问题，劳资冲突未来仍有可能发生。(李洋)

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