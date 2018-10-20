英国娃爱上中国健身气功（海外纪闻）

不久前，在英国赫特福德郡大学举行的第三届欧洲健身气功运动会上，14名身穿黄色中式练功服的英国小学生，与200多名来自世界各地的气功练习者一起，一丝不苟地打完整套八段锦功法。

他们来自英国菲伯斯利公园学校，年龄最小的只有6岁，一年前开始练习健身气功。

六年级学生丽娅文静羞涩，但一说起气功，这个11岁的小姑娘立刻神采飞扬，大眼睛里带着笑。“我喜欢健身气功，它动作很慢，但非常有趣，对我们的身体健康也有帮助。”她告诉记者，“去年我很幸运被妮古拉·戴老师选中开始学气功，每周在学校上课一次，但我觉得还不够，现在我每天都在家自己练习，家人也很支持我。”

丽娅的气功教练妮古拉·戴正在尝试把中国气功纳入英国学校课程。20世纪80年代读大学期间，戴接触并爱上中国气功和武术，后来成为英国健身气功协会成员。身为儿童音乐教师的她，既了解早期教育，又对气功有所感悟，因而希望把两者结合起来，研究健身气功对英国儿童心理健康的积极影响。

她对记者说：“如今，许多儿童和成人在手机和电脑屏幕前花了大量时间，面对面交流的时间却变得很少，英国的教育体系也给儿童带来很大的学习压力。而气功练习能给予儿童更多与他人互动的机会，同时还能锻炼身体、平衡心理。我把相关研究成果拿给校长看，终于在去年9月获准教孩子们气功。”

她说，一些有特殊需求的孩子在练习一年气功后，心理状况得到改善，这促使她更加坚定了在青少年学生群体中推广健身气功的信念。

“我感觉一些欧洲人对健身气功的喜爱甚至超过部分中国人。”国际健身气功联合会主席杨春波接受记者采访时说：“他们对气功的研究更深入，正以科学化、标准化的研究方式去证明它的养生功效。”

作为中华民族传统文化瑰宝，气功因其动作简单易学、养生效果明显、文化底蕴深厚，深受中外健身爱好者欢迎。据统计，目前已有50多个国家和地区开展健身气功活动，中国境外的气功练习者超过200万。欧洲作为健身气功国际推广的沃土，拥有为数众多的健身气功“洋粉丝”。

“我们的会员里许多是英国本地的白领、金领。他们通过练习健身气功改善了颈椎病、慢性疲劳等西医难以治好的症状，提高了生活质量，因此特别推崇健身气功。”本届运动会主办机构英国健身气功协会主席李晖告诉记者。

自2009年创办以来，英国健身气功协会已经举办了10届全英健身气功师资培训及考核，培养了一支150多人的健身气功师资团队，学员遍布英国、法国、荷兰、意大利、丹麦等十几个欧洲国家。两年前，该协会与英国诺丁汉的一家公立医院开展研究和合作，尝试用气功治疗长期多发性疲劳症。

从瑞士赶来参加本届健身气功运动会的选手奥利弗·达可沃，不仅笃信气功有益于健康和养生，还在3年的练习中对中国传统医学和体育文化产生了浓厚兴趣。他说，他所在的瑞士健身气功联合会计划明年去中国体验交流，他对此非常期待。

（据新华社伦敦电 记者张代蕾 顾震球）

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