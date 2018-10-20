卢旺达山地大猩猩画展举行

本报北京10月19日电 （记者聂传清）19日，“卢旺达山地大猩猩画展”在北京开启。此次画展的主角是生活在卢旺达的极度濒危的珍稀动物山地大猩猩，画展的上百幅手绘作品均出自中国网友之手。

卢旺达驻华大使查尔斯·卡勇加在画展上致辞时表示，希望能有更多中国朋友去卢旺达，爬上山，进森林，去亲眼看看这些温柔的动物。

据悉，在卢旺达、刚果（金）与乌干达三国交界的维龙加山脉，生活着珍稀的山地大猩猩。山地大猩猩有98%的基因序列与人相同，但这个人类不折不扣的近亲，却一度徘徊在灭绝的边缘，全球数量仅存800到1000只。世界自然基金已将其列为极度濒危物种。近年来在卢旺达政府的严格保护下，山地大猩猩的数量正在增加。

为了呼吁更多年轻人保护山地大猩猩，传播中国与卢旺达之间的深厚情谊，卢旺达驻华大使馆、西瓜视频与《侣行·翻滚吧非洲》节目组联合发起了这场活动。

画展上，《侣行·翻滚吧非洲》的主创张昕宇、梁红讲述了他们在卢旺达的故事，而记录其卢旺达之行的影像作品《侣行·翻滚吧非洲》已在西瓜视频播出。张昕宇说，他们希望通过自己的行动，向那些勇敢守护猩猩、推动中非友谊的人致敬。

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