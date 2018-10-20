赞赏俄对“一带一路”支持和参与

据新华社北京10月19日电 （记者侯晓晨）外交部发言人陆慷19日在例行记者会上答问时表示，中方高度赞赏俄方对“一带一路”建设的积极支持和参与，愿同俄方携手建设好“一带一路”，共同将其打造为推动全球经济增长、促进国际经济合作的重要渠道。

有记者问：据报道，俄罗斯总统普京在第十五届瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示，俄欢迎中国朋友在“一带一路”倡议框架内开发北方海航道。他还认为“一带一路”倡议的现实紧迫性不但没有变小，反而获得更多响应。中方对此有何回应？你能否介绍中俄在“一带一路”倡议框架下合作情况？

陆慷说，中方高度赞赏普京总统对“一带一路”倡议所作积极评价，以及俄方对“一带一路”建设的积极支持和参与。俄罗斯是中方推进“一带一路”国际合作的重要伙伴。2015年，习近平主席和普京总统共同签署并发表《中俄关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，开启“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接合作进程。目前，对接合作稳步推进，中方与联盟方于今年5月签署中国与欧亚经济联盟经贸合作协定，推动对接合作取得早期收获。

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