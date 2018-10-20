中国经济有韧性有底气（望海楼）

今年3月以来，随着中美贸易摩擦不断升级，唱衰和担忧中国经济的议论不断，有些人对中国经济发展前景信心不足。就在19日，国家统计局公布中国经济前三季度运行数据，前三季度国内生产总值650899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。从中不难看出，贸易摩擦没有改变中国经济基本面，中国经济稳中向好的态势没有改变，中国经济有韧性有底气。面对外部环境明显变化带来的压力，中国经济高质量发展的步伐当更加坚定，用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。

客观来看，前三季度6.7%的经济增速为全年实现6.5%左右的增长目标打下了扎实基础。更为重要的是，结构调整和转型升级正在深化，经济高质量发展的特征更加明显。而且，新动能正快速壮大，为经济结构优化调整、经济平稳运行增添后劲。

不可否认，美国挑起和升级贸易摩擦，会给中国经济发展带来困扰和冲击，但贸易摩擦对中国经济运行的影响总体可控。中国经济增长已经基本实现了从出口导向型向内需拉动型的转变。2017年经济增长中内需贡献超过90%，贸易依存度下降到33%，低于42%的世界平均水平。据初步预测，即便美国对我国2000亿美元商品加征25%的关税，对于中国经济增长的影响也有限。

事实证明，中国经济有韧性有底气有回旋余地。从对经济增长的影响看，随着中国经济转型升级，内需在经济增长中所起的作用不断增强。发挥好居民消费和有效投资对经济增长的拉动作用，可以把外部贸易摩擦的影响缩小到可控范围内。从对就业的影响看，当前中国正处于就业增加的良好时期，通过深化放管服改革，让有利于创新创业的政策措施落地生效，能够有效克服经贸摩擦对就业的影响。从对物价的影响看，中国有世界上最大最齐全的产业体系，工农业产品供应充分，服务业供给不断增强，只要保证供求基本平衡，因贸易摩擦带来的个别商品价格波动很难带来全局性价格上涨。从对国际收支的影响看，当前中国货物贸易保持顺差，服务贸易逆差稳定，跨境资本净流入，中国有条件有能力保持国际收支基本平衡和人民币汇率稳定。

因此，我们应该对中国经济有信心。中国市场主体的竞争力正在不断提升，完全有能力通过扩大内需，不断满足人民美好生活需要，中国也正在通过进一步深化改革扩大开放，开展新的国际经贸合作，促进高质量发展来对冲中美贸易摩擦的影响。

（作者为同济大学财经研究所所长、教授）

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