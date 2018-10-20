“毒丸条款”想孤立中国？ 没门儿！

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近日，在美国的巨大压力下，墨西哥、加拿大与美国达成《美墨加协定》（USMCA），替代原来的《北美自贸协定》（（NAFTA））。新协定最引人注目的是结尾处添加了一项“毒丸条款”，引发世界持续热议。西方媒体广泛认为，该条款试图阻止墨西哥和加拿大与中国达成自贸协定，目的是“孤立”中国。

“毒丸条款”有多“毒”？

据新加坡《海峡时报》报道，根据《美墨加协定》第32条规定：任何一方与非市场经济国家签订自由贸易协议时，应允许其他各方在发出6个月的通知后终止本协议，并以它们之间的协议（即双边协议）来取而代之。

“这是某种毒丸”，美国商务部长威尔伯·罗斯接受路透社采访时直言不讳地称。“毒丸条款”由此而来。

“‘毒丸条款’最显著的特点是‘排他性’，目的是限定加、墨两国和其他国家签订自由贸易协定的权利。”中国社会科学院美国研究所所长吴白乙在接受本报采访时表示，“毒丸条款”是对一国主权的侵犯。

“美国政府找到对中国贸易战的新工具”，《华盛顿观察报》如此评价“毒丸条款”。西方舆论普遍认为，新协定中的“非市场经济国家”显然指代中国，“毒丸条款”在贸易协议中是前所未有的，目的是“孤立”中国。

“在世贸组织多边贸易规则中，没有关于‘非市场经济国家’的条款，其仅存于个别成员的国内法中。”中国人民大学美国研究中心副主任李庆四对本报分析，美国在WTO框架外杜撰“市场经济国家”和“非市场经济国家”等概念，实质是为将美国国内法凌驾于国际法之上、将美国意愿强加于别国提供工具。

新加坡《海峡时报》网站刊文称，无论从原则还是战术角度来说，美墨加协定中的“毒丸条款”都是个糟糕的主意。

李庆四表示，“毒丸条款”反映了美国霸权野心的空前膨胀，是要求整个国际社会将美国利益作为普世价值的一次狂妄尝试，是“美国优先”原则的强行实践。如果世界顺应美国的这一要求，就意味着各国都向美国让渡自己的部分经济主权，所有国家都做美国利益的卫星国。

吴白乙表示，美国在新协定里塞进的“毒丸”，实际上是“清醒丸”，让人进一步认识到美国破坏多边贸易的霸权主义本质。

“威逼压榨”图什么？

据西班牙《国家报》报道，墨西哥和加拿大通过各自的让步实现了一个几个月前还看似非常遥远的目标：在实质上保住了协调三国经济关系的法律保护伞。

“新协定达成的过程反映出美国‘先易后难’的谈判策略。美国先分别与墨、加举行双边谈判，向对方提出高条件；在与较弱一方墨西哥谈判中取得突破后，缩小较强对手加拿大讨价还价的余地，使之屈服，最后达成一个多边协议。”李庆四表示，“毒丸条款”是墨、加两国在美国威逼压榨下妥协的结果。

英国《金融时报》报道称，2017年墨西哥对美国出口占GDP的28%，而加拿大的这一比例为19%。与此同时，美国对墨西哥出口仅占GDP的1.3%，对加拿大的出口仅占GDP的1.5%。当像加拿大和墨西哥这样的国家不对称地依赖美国时，美国有可能获胜。

美国为何要强加“毒丸条款”？吴白乙分析认为：一是美国是北美洲最主要的国家和市场，墨、加两国对其市场依存度高，美因此有恃无恐；二是在贸易战中，通过“毒丸条款”限制其他国家和中国的经贸往来，进而达到惩罚报复中国的目的；三是特朗普政府奉行“美国优先”原则，从加征钢铝关税到“毒丸条款”，意在消减贸易赤字，逼迫其他国家让步，进而让美国得利。

据美国有线电视新闻网站报道，特朗普政府在与加、墨两国达成贸易协定后，列出了一些所谓对美国要求作出了让步以进行谈判或达成协议的国家：韩国、日本和欧盟。如果美国与欧盟、日本的谈判中也出现这种条款，会有助于美国在全球贸易体系中孤立中国。

德国新闻电视台报道认为，美国政府最近对中国发出连串威胁，一方面与美国中期大选的政治形势有关，另一方面美国希望通过施压获得谈判筹码。

据《纽约时报》报道，特朗普把与加拿大和墨西哥谈判的突破归因于自己对关税武器的运用。对此，英国《金融时报》警告，特朗普可能会鼓吹达成历史上最棒的贸易协定。但是最终谁赢了？答案是没有赢家：基于规则的贸易体系被摧毁，中美关系受损，世界变得更加危险。

“美国优先”谁买账？

针对《美墨加协定》被塞进“毒丸条款”，加拿大、墨西哥官方立即做出澄清，表示不会影响其与中国的经贸关系。

据加拿大《环球邮报》报道，加拿大总理特鲁多表示，《美墨加协定》不会影响加中贸易，其条款“不能阻止加拿大与重要的对象做生意”，加拿大联邦政府仍会按照原定计划与中国展开自贸谈判，继续采取各种方式加强与中国的贸易关系。

据路透社报道，墨西哥外交部长维德加雷近日致电中国外长王毅称，“（《美加墨协定》）不会阻碍与其他国家的经济关系。他强调，作为一个主权国家，墨西哥与其他国家保持双边关系或经济交流不会受到限制。”

“2008年，美国次贷危机引发全球金融危机，导致其经济信用破产，而特朗普政府的单边主义和贸易保护主义政策，正在导致其道德公信力破产。”吴白乙分析称，很多国家也许会暂时选择与美国妥协，但不会和美国完全保持步调一致，而是灵活运用多边贸易手段增加对外政策的独立性。

据《华尔街日报》报道称，美国贸易代表莱特希泽将《美墨加协定》称为美政策的“范式转换模板”，但“毒丸条款”能否被复制纳入美未来与欧、日及其他国家的贸易协定中尚不得而知。

欧盟前经济顾问安德里·萨皮尔表示，美国正在打“强权牌”，欧洲想要的是平衡协议，不会达成此类协议。法国外交与欧洲事务部国务秘书勒穆瓦纳表示，欧盟是世界上最大的贸易伙伴，“我们不会在威胁下谈判”。

“美国能否联合其他力量一起驯服中国？如果美国带头，谁会跟随？澳大利亚和日本等盟友已告诉美国：不要让我们在与中国的经济关系和与你们的安全关系之间二选一。”《金融时报》刊文称，美国与中国全面对抗不可行的一大原因：中国的实力。

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