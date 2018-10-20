也门人道主义危机加剧

联合国儿童基金会（儿基会）执行主任福尔10月18日警告说，也门经济形势恶化以及红海港口城市荷台达战事升级，将使更多也门儿童及其家人面临食品、清洁饮用水和卫生服务短缺。福尔表示，也门问题只能通过政治途径解决，儿基会呼吁也门冲突相关各方恪守法律义务，停止对民用设施的袭击，保障对儿童的人道主义援助能够安全、无条件、可持续地送达。

福尔当天在一份声明中说，也门货币大幅贬值造成食品、燃料和饮用水价格暴涨。燃料价格上涨导致水处理服务面临崩溃，这将造成疾病暴发，加剧营养不良。她警告说，荷台达战事使形势更加严峻，如果荷台达港遭到袭击、破坏或封锁，也门全国面临食品短缺的儿童将新增400万人。

联合国世界粮食计划署日前也发布警告称，也门正在遭遇“世界上最严重的粮食危机”。也门目前约有2900万人口。粮食计划署发言人维胡塞尔称，也门约有1800万人衣食无着，超过800万人处于饥荒的边缘。2017年至2018年，也门严重饥饿的人数增加了25%。儿基会近日发布的一份报告显示，眼下也门有1637万人需要基本医疗救援，有220万也门儿童患有急性营养不良症状。雪上加霜的是，由于也门货币里亚尔大幅贬值，导致当地粮食的价格上涨超过30%。

在也门，大量食品需要进口。持续多年的战争，使得也门国内大量道路、桥梁等基础设施严重损毁。人均收入低、疾病肆虐、基础设施被破坏以及陆空港口经常性的封锁，加剧了也门的困局。为应对危机，粮食计划署正扩大在也门的活动规模。但维胡塞尔表示，荷台达的安全状况危急，粮食计划署至今无法取得在当地约5.1万吨的小麦存粮。

今年6月，在多国联军支援下，也门政府军正式开始收复荷台达的军事行动。为了躲避荷台达的战争，约有57万人不得不逃离家园。最近几周，随着冲突继续升级，粮食计划署担心，数百万人正遭受严重的饥饿和疾病威胁。“如果这种状况持续下去，还会有350万人根本无法确定能否获得食物，近1200万人迫切需要定期粮食援助。”维胡塞尔说。

（本报开罗10月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 11 版）

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