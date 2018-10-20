“我们希望贸易争端能尽快得到解决。我们也认为问题终会解决，因此我们没有停下发展对华合作的努力。”美国阿拉斯加州州长比尔·沃克日前在接受本报记者独家专访时，一再强调这一点。沃克表示，加强对华合作关系在阿拉斯加州是一种共识，也是该州当前极力向联邦政府传递的信息。

去年9月、今年5月，沃克两度访华。当记者问他为何做出如此密集访华安排，他的回答很简单：“因为机遇。合作对阿拉斯加州是机遇，对中国也是机遇，这是一种双赢的关系。”

统计数据表明，中国已连续7年成为阿拉斯加州最大贸易伙伴。2017年，该州对华出口总值为13.2亿美元，占到该州全部出口的26.81%。同时，赴阿拉斯加州旅游的中国游客数量正快速上升，该州还在积极推动开通与中国大陆城市的客运直飞航线。正是因为阿拉斯加州各个行业多年来与中国建立了紧密联系，目前的中美经贸摩擦在该州引发普遍担忧。

海鲜行业是最突出的例子。海鲜行业的创收与就业对阿拉斯加州整体经济十分重要。2017年，阿拉斯加州对华出口的海鲜产品总值达到7.96亿美元。借力中国日益扩大的消费市场，是该州海鲜行业的普遍期待。

能源合作在阿拉斯加州政府的对华合作计划中处于关键部分。为了将阿拉斯加州北部储量极为丰富的天然气资源转化为现实发展机遇，沃克正全力推动一项总值430亿美元的投资计划。根据该计划，阿拉斯加州将自北向南修建一条约1300公里的输气管道并新建天然气液化处理厂，以将液化天然气出口到中国等亚洲市场。为了实现这一计划，阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气开发公司等正同中国相关机构保持密切沟通磋商。他们最不想看到的就是中美整体关系出现大的波动。

“我认为，这样的项目对美国有利，对阿拉斯加州也有利。”沃克说，该开发项目如果能够顺利推进，将给阿拉斯加州总计创造8.8万个就业岗位，同时还能大大降低当地的能源价格。“目前，阿拉斯加州的能源价格在全美是最高的。阿拉斯加州天气寒冷，能源储量丰富，却长期无法利用这些资源，因为能源所在地与人口聚集区距离遥远。我们需要通过出口项目将资源商业化。”

沃克表示，尽管当前中美关系出现了波折，但发展同中国的合作是阿拉斯加州的优先事项。他说：“今天，对我来说，最重要的是继续保持同中国的合作，正视由这种关系而产生的机遇。”

（本报美国安克雷奇10月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 11 版）

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