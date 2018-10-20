中国援苏丹医疗队工作获赞赏

据新华社喀土穆10月18日电 （记者马意翀）中国驻苏丹大使馆18日晚举行中国第三十三批援苏丹医疗队欢送会，苏丹总统助理、苏丹内阁事务部长等政府官员对医疗队所做贡献表示高度赞赏。

苏丹总统助理、发展对金砖国家关系委员会副主席贾兹表示，多年来苏丹医务工作者与中国医疗队的队员们一如既往亲如兄弟，苏丹方面真诚希望这种关系能持续发展下去。苏丹内阁事务部长艾哈迈德·萨阿德·奥马尔对中国在医疗卫生等多方面给予苏丹的大力支持表示高度赞赏。

中国第三十三批援苏丹医疗队党支部书记、队长杜强说，中国第三十三批援苏丹医疗队的42名队员2017年10月抵达苏丹以来，累计免费接诊病人5.4万人次，安排住院2530人次，完成手术6348台，培训苏丹医务人员928人次。队员与当地群众和医护人员建立了良好的兄弟情谊，为促进两国友谊和推动苏丹医疗卫生事业发展做出了应有贡献。

苏丹总统事务部、联邦卫生部在欢送会上为中国援苏丹医疗队颁发荣誉证书，表彰他们为苏丹医疗卫生事业做出的突出贡献，联邦卫生部长穆斯塔法还亲笔致信表示感谢。

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 11 版）

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