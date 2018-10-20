以书为媒，促进民心相通

泰国诗纳卡琳威洛大学中文系的两名学生在展架前浏览中文图书。

本报记者 赵益普摄

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由中国书刊发行业协会等主办的第二届东南亚中国图书巡回展10月16日在泰国首都曼谷拉开帷幕。此次书展除在泰国设立主会场外，同时在柬埔寨、老挝、缅甸设有分会场，为期一周。共有85家中国出版机构参展，参展图书8000余种、3.2万余册。书展旨在促成更多翻译版中国图书进入泰国等东南亚国家图书市场，深化彼此图书出版业的交流合作，增进中国同东南亚国家民众的相互理解。

中国主题图书广受欢迎

这几天，曼谷国家会议中心显得异常热闹。这里是第二届东南亚中国图书巡回展的主会场。曼谷主会场设有中国主题图书展区、汉语言学习图书展区、福建主题图书展区和版权图书展售与洽谈专区等。其中中国主题图书展区既有《习近平谈治国理政》中、英、泰文版和《习近平讲故事》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等一批阐释中国领导人治国理政理念和方略的主题图书，也有《十九大精神十三讲》《学习十九大报告：经济50词》等图书。

“这是我一直想买的泰文版《三国演义》，听说这个翻译版本最接近中文原著！”泰国诗纳卡琳威洛大学中文系学生鲁集叻此刻正沉浸在书海之中。她告诉记者，中国书籍在泰国越来越受欢迎，无论是中文、英文还是泰文版本，都在泰国有着广泛的阅读群体。

朱丽甘安来自泰国南美出版社。“我们出版社主要是做儿童图书的出版。我们希望多买一些中国图书的版权，引进到泰国翻译发行。”经过一个多小时的对接洽谈，朱丽甘安和一家中国出版单位达成了十几本书的初步授权意向。“我们一直想找一些中国出版社扩大合作。感谢书展帮我们牵线搭桥，我相信泰国民众会非常喜欢这些来自中国的书籍。”朱丽甘安笑着说。

根据主办方初步统计，截至19日，本次书展共举办了中外版权对接洽谈媒合会48场次，达成中国图书版权出口意向368项，进口泰国版权意向10项。图书现场零售和书商采购码洋113万元人民币，文创产品订单规模125万元人民币。

泰国出版商与书商协会主席素查达·沙哈沙坤对本报记者表示，中国主题图书广受泰国市场欢迎。如今在泰国各大书店，几乎都能看到中国图书。特别是《习近平谈治国理政》英文版和泰文版等政治类图书，在泰国图书市场上享有非常高的知名度。

“另一类非常受欢迎的是中国经典文学名著，《三国演义》在泰国流行已经100多年了，仍历久弥新。很多衍生的漫画等图书也一直受到读者追捧”，素查达说，很多当代中国文学作品，特别是网络文学作品，也在泰国市场热销。她认为，当代中国改革发展历程对泰国读者很有吸引力，以此为题材的中国文学作品也具有深刻的思想内涵。她表示，希望借助巡回展等平台，帮助两国出版业者有更多商业对接机会，促成更多图书版权交流。

合编教材成出版业合作亮点

在去年举办的首届东南亚中国图书巡回展上，泰国教材出版商戈拉戈·洪差蓬“一眼相中”了中国教材教辅类图书，“很早就听说中国的基础教育很扎实，把中国的教材理念引入泰国，或许能够收到更好的效果”。抱着这样的想法，戈拉戈在巡回展上找到了巡回展负责人、厦门外图集团有限公司总经理申显杨。双方想法相投，决定共同编写适合泰国学生的英文版初中数学教科书。

回到厦门后，申显杨立即着手调研并组织厦门优秀初中教师，仔细研究泰国教学大纲，按照难易适中的原则，精心设计课程编排和习题作业。他们与泰国团队成员每周一沟通，就编写的每一项进度都征求对方意见与建议。“我们双方不仅合作默契，而且在这个过程中也建立了良好的互信，仅用了7个月的时间就完成了图书出版工作。”戈拉戈说。

今年5月，6万余册新编初中数学教科书和教辅书，从中国出发，走进泰国60余所初中学校。戈拉戈说，很多初中老师反映这套教材既满足了泰国教学大纲的要求，又在此基础上有所提升。一些中国先进的教学方法也融入其中，能够很好地启发学生的数学潜力。在不久前进行的教学测验中，使用这套新教材的学生平均成绩达到了8到9分（满分10分），较以往的5至6分的平均分有了很大的提升。

“我对这套教材非常有信心，明年我们要推广到100所泰国学校，还要走进数学特长学校，更希望出口到周边国家”，戈拉戈说，中国的科技教育实力有目共睹，中国在东南亚影响力与日俱增。“我们希望今后能有更多的合作机会，把中国先进的教学方法带到泰国来”。

本次书展期间，泰国教育部部长提拉杰专程前来参观，并对中泰合作编写的泰国初中数学教材给予充分肯定。提拉杰表示，这些图书制作精美，内容优良。期待中国今后出版更多优秀教育读物，丰富泰国学生的课堂生活。

申显杨认为，出版是文化的载体，图书交流为泰国和东南亚各界了解中国打开了一扇窗，不断满足他们对于当代中国改革发展的认知需求，也为东南亚国家基础教育发展增添了中国元素。这也为双方图书出版业合作提供了新的机遇。

“中国的哲学、医学和现代商业模式都很值得学习。”素查达希望借助“一带一路”合作平台，能够有更多优秀的中国图书授权翻译到泰国，促进图书出版业交流合作，加深两国人民了解沟通。

“明年我们要将巡回展扩大到菲律宾和马来西亚”，申显杨表示，他们正努力推动书展实现东盟国家全覆盖，进一步促进中国与东南亚国家民心相通。

（本报曼谷10月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 11 版）

(责编：冯人綦、曹昆)