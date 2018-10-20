“投资热土”彰显中国经济韧性（钟声）

“开放”是一把“金钥匙”，打开发展繁荣的大门

联合国贸易和发展会议（贸发会议）10月15日发布的报告显示，今年上半年全球外国直接投资总额骤降41%，整体水平处在至少10年来的历史低位，但中国上半年吸收的外国直接投资逆势增长6％，总额超过700亿美元，成为全球最大的外国直接投资流入国。在世界经济发展面临不确定性、中美经贸摩擦的背景下，外国投资青睐中国，再次说明世界看好中国经济发展前景，不断扩大开放的中国市场仍将持续给世界带来重要机遇。

40年来，利用外资是中国对外开放基本国策的重要组成部分。长期以来，中国一直是发展中国家吸引外资最多的国家，靠的就是不断优化的营商环境和良好的发展前景。正如联合国贸发会议有关负责人所指出，中国加大招商引资力度，进一步对外资开放国内市场，不仅通过自贸试验区引领全国外资增长，而且西部地区吸收外资增势不减，这是中国外资流入增长的主要原因。有目共睹，中国改革开放的力度不减，发展质量不断提升，对外资的吸引力不断增大。放眼世界，中国利用外资“稳”的成色格外抢眼。国际观察人士普遍认为，“中国市场是发现机遇的理想平台”“中国是不可多得的投资热土”。

当前，世界面临逆全球化思潮泛起、贸易保护主义抬头的挑战。经过近40年高速发展，中国经济已转向高质量发展，内需的贡献率不断增大，创新驱动效果明显，经济韧性不断提升。国际货币基金组织最新发布报告预计，中国经济今年仍将实现6.6%的增长。对于国内生产总值超过12亿美元的中国来说，这一增速无疑是惊人的。中国经济的航船几十年来经历过不少大风大浪和激流险滩，但都经受住了诸多考验。企图以提高关税伤害中国经济，甚至阻止中国人民过上好日子，实在是缺少现实感。

“显然，中国是世界第二大经济体，并且还在持续成长，仍将是开展业务和找寻机会的重要地方。”加拿大总理特鲁多近日在2018年《财富》全球论坛上表示，加拿大将继续采取各种方式加大与中国的贸易。人们看到，虽然贸易摩擦令人担忧，但多家外企竞相公布在华投资新计划：化工巨头巴斯夫集团将在广东建设总投资逾百亿美元的石化企业，特斯拉将在上海独资建设年产50万辆纯电动整车的超级工厂，宝马汽车公司计划将中国合资工厂产能增加16%左右。中国美国商会发布的《2018中国商务环境调查报告》显示，近六成受访企业将中国列为三大投资目的地之一，1/3的企业计划今年扩大在华投资10%以上；中国欧盟商会《商业信心调查2018》报告显示，超过一半的会员企业计划扩大在华运营规模；日本国际协力银行调查显示，2017年中国再次成为日本制造业跨国公司投票评选的最有潜力业务发展地……中国经济吸引力如何，这些企业用行动投出了信任票。

“开放”是一把“金钥匙”，打开发展繁荣的大门。尽管外部环境复杂多变，但中国对外开放的既定步伐不会改变。中国将不断优化营商环境，积极推动经济全球化，进一步参与国际分工，不断促进本国经济增长，实现与世界各国的合作共赢。具有如此开放眼光的中国，一定会吸引更多投资，为世界提供更多机遇。

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 11 版）

(责编：冯人綦、曹昆)