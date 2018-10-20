10月19日，由清华大学主办，清华大学公共管理学院、清华大学中国发展规划研究院共同承办的首届中国发展规划研讨会在北京举行。围绕“规划与中国发展”的主题，来自国内外规划领域的专家学者回顾了改革开放40年来中国发展规划的实践经验及其对经济社会发展的推动作用。

“中国的政策和规划务实可行。其他发展中国家可以借鉴中国经验，实现更好的发展。”联合国开发计划署代理驻华代表文蔼洁如是说。

文蔼洁在开幕式上致辞表示，“中国在人类发展方面，特别是在脱贫、健康和教育方面取得的成绩举世瞩目。”她说，过去几十年里，中国成功使7亿多人口摆脱贫困，占全球减贫人口总数的70%以上。中国在健康指标上也取得很大进步。此外，2016年，中国民众平均受教育年限进一步提升，这些都是中国一系列规划和发展政策所取得的成果。

“没有任何一个国家能像中国这样，在如此短时间内就让数亿人脱贫。”美国哥伦比亚大学地球研究所所长、联合国可持续发展目标特别顾问杰弗里·萨克斯指出，“中国不仅在国内谋求可持续发展，也在包括气候变化、国际供应链、农业发展等领域开始担负起更重要的全球责任。”

当天，与会嘉宾们围绕“规划体制与规划体系”“规划、治理与可持续发展”“规划编制、实施与评估”这三方面进行了互动。与会嘉宾一致认为，制定五年规划为中国改革开放40年以来取得辉煌成就发挥了重要作用，今后应更好地推进统一规划体系建设，发挥国家发展规划的战略导向作用。

“我非常关注并赞赏中国的改革开放政策。”萨克斯指出，“中国五年规划是非常细致全面的工作部署，中国为此进行了深入全面的调查研究。制定五年规划为中国发展发挥重要作用。”

清华大学中国发展规划研究院管委会主任朱之鑫表示，改革开放40年来的实践证明，五年规划是市场经济条件下正确处理政府和市场关系的重要制度创新。“科学编制和实施五年规划，已成为我们党治国理政的一个重要方式”。

清华大学中国发展规划研究院院长杨伟民指出，中国的发展规划，特别是每五年形成一次的规划建议和纲要，已经和社会主义市场经济融为一体。他说，中国的规划是在中国对外开放大门越开越大的环境下编制的，是积极参与全球经济治理和公共产品供给的规划，规划内容向所有经济体开放，欢迎各国企业共同参与。

国家发展改革委与清华大学决定在清华大学中国发展规划研究中心的基础上，成立清华大学中国发展规划研究院，并在当天举行了揭牌仪式，杨伟民任院长。

《 人民日报 》（ 2018年10月20日 02 版）

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