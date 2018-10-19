“推进中资企业社会责任与劳资关系”专题培训在缅甸举行

人民网曼谷10月19日电（记者张志文）仰光消息：10月17至19日，由中国纺织工业联合会、缅甸中国企业商会等联合主办的“推进中资企业社会责任与劳资关系专题培训”在缅甸首都仰光举办。

中国驻缅甸联邦大使馆经济商务参赞谢国祥、德国驻缅甸大使馆商务参赞卡塔琳娜·施贝斯、缅甸中国企业商会会长刘颖及中国纺织工业联合会社会责任办公室主任阎岩等嘉宾出席并致辞。与会嘉宾充分肯定了中资服装企业在拓展业务的同时，也为缅甸的社会经济发展作出了重要的贡献。来自20多家在缅中资企业的40余名高级管理者参与了此次培训。

该培训是根据中德两国政府“双边合作创新联合行动框架”下开展“亚洲地区纺织服装行业社会和劳工标准”项目，以及中华人民共和国工业和信息化部有关CSC9000T（纺织服装企业社会责任管理体系）海外推广适用的项目的具体实施行动。

据中国驻缅甸大使馆经济商务处初步统计，60%的缅甸服装企业属于外资，而中资企业又占到外资企业的60%。目前在缅甸投资纺织制衣业的中资企业有300多家，雇佣当地劳动力超过30万人。对于缅甸而言，中国既是该国纺织服装产业的投资国、重要的原材料和中间产品的来源地，也越来越成为该国纺织服装产品的消费国。

为了实现纺织服装行业的中缅社会责任机制化合作，中国纺织工业联合会与缅甸企业中国商会签署和缅甸服装制造商协会分别签署了合作备忘录。根据备忘录，双方将在加强缅甸中方投资企业社会责任竞争力意识提升和能力建设，就社会责任管理体系相关议题的培训、社会责任标准体系互认、社会责任信息披露能力提升、社会责任领域相关重点难点问题国际合作等方面开展，双方将携手在“一带一路”和“澜湄合作”框架下，以责任发展推进两国企业的责任投资、技术转移、专业培训等一揽子合作计划，并提炼成熟的经验进行推广。

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