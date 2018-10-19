外交部：中方高度赞赏普京总统对“一带一路”积极评价

人民网北京10月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

实录如下：

问：今天，韩中六方会谈双方代表在北京举行了会谈，请问双方就半岛局势和朝鲜半岛无核化谈了哪些内容？

答：今天中国外交部副部长、中国政府朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑在北京会见了韩国外交部半岛和平交涉本部长李度勋先生。根据我目前掌握的情况，双方就当前朝鲜半岛形势和推动半岛问题政治解决进程深入交换了意见。如有更具体的情况，我愿再向你提供。

问：据报道，李克强总理在布鲁塞尔出席亚欧首脑会议期间会见了法国总统马克龙。你能否介绍有关情况？

答：10月18日，国务院总理李克强在布鲁塞尔出席亚欧首脑会议期间会见了法国总统马克龙。两国领导人就中法双边关系及共同关心的问题交换了意见。

在会见中，李克强总理指出，中方愿与法方进一步扩大双向开放，推动贸易投资持续平衡增长，给两国企业提供更多积极正面的预期。李克强总理还明确指出，中欧投资协定谈判和中法贸易投资合作可以平行推进。中方将一如既往坚定支持欧盟团结、稳定与繁荣。当前国际形势纷繁复杂，中方愿同法方、欧方一道，共同维护基于规则的多边主义和自由贸易体制。

马克龙总统表示，法方愿同中方保持高层交往，尽快确定双方下一步贸易投资合作路线图，有力推进两国企业双向贸易与投资。法方希望进一步深化双方在核能、农业等领域务实合作，实现互利共赢。马克龙总统还强调，法方坚定支持多边主义，愿同中方继续保持并加强在国际事务中的沟通与协调。

当前中法关系发展良好。正如大家所看到的，马克龙总统和菲利普总理今年先后成功访华，与中方就推动中法双边关系发展与务实合作达成新共识，取得新成果。中方愿同法方共同规划好下阶段两国高层交往，推进中法关系长期健康稳定发展。

问：第一个问题，关于中国—东盟海上联演，中国海军与东盟国家在8月份开展了第一阶段的桌面推演，并计划下周开始实兵演习，中国为何要在东南亚举行联合军演？第二个问题，《南海行为准则》磋商文本草案中提到，中国将防止签署国与非东盟国家进行联合军演，除非其他成员同意。请问中方此举是否意在阻止美国和其他国家与东盟国家举行联合军演？

答：关于第一个问题，中国国防部新闻发言人此前曾介绍过初步情况。据我了解，中国和东盟国家下周将在中国湛江及其外海举行海上实兵演习。中国—东盟海上联演是双方深化防务安全合作、增进互信的重要举措。演习的具体情况建议你向中国国防部了解。

关于第二个问题，根据中国与东盟国家共识，“南海行为准则”磋商进程是中国与东盟国家内部进程，有关情况不对外公开。我不太清楚你提到的上述信息从何而来。本着对磋商进程和对东盟国家负责任的态度，我无法向你证实或透露任何有关案文具体内容的信息。当前“准则”案文磋商已顺利起步。在各方共同努力下，已形成单一磋商文本草案作为磋商基础。希望各方尊重中国和东盟国家商谈地区规则、维护南海和平稳定的努力，而不要做过多无谓的揣测。

问：据报道，俄罗斯总统普京在第十五届瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示，俄欢迎中国朋友在“一带一路”倡议框架内开发北方海航道。他还认为“一带一路”倡议的现实紧迫性不但没有变小，反而获得更多响应。中方对此有何回应？你能否介绍中俄在“一带一路”倡议框架下合作情况？

答：中方高度赞赏普京总统对“一带一路”倡议所作积极评价，以及俄罗斯方面对“一带一路”建设的积极支持和参与。俄罗斯是中方推进“一带一路”国际合作的重要伙伴。2015年，习近平主席和普京总统共同签署并发表《中俄关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，开启“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接合作进程。目前，对接合作稳步推进。今年5月，中方与联盟方共同签署了中国与欧亚经济联盟经贸合作协定，推动对接合作取得早期收获。在这一框架下，中俄两国发展战略对接不断深入，两国在经贸、投资、科技等领域务实合作快速发展，双方在能源管网等基础设施互联互通建设方面也取得了一批重大成果。

中方愿同俄方携手建设好“一带一路”，以“一带一路”建设的“五通”为重点，不断深化政策和制度对接，丰富务实合作内涵，拓展海上通道建设新方向，共同将“一带一路”打造为推动全球经济增长、促进国际经济合作的重要渠道。

问：据报道，美国和东盟明年将举行海上军演，中方对此有何评论？

答：我并没有看到双方官方就此发布的消息。如果有什么消息，我再作评论。

问：中国领导人今天接受了央视、《人民日报》及新华社等三家媒体专访。中国领导人为何接受上述媒体采访？

答：我没太明白你的意思。你觉得有什么不妥吗？中国领导人就当前中国经济形势或财金领域政策接受媒体采访，有什么不妥的地方吗？

记者：接受采访的日期比较特殊。

答：今天是什么日子？美国领导人不是也经常接受各种各样的采访吗？我不知道你为什么觉得中国领导人今天接受中国三家媒体采访有什么特别。如果你觉得有什么特别，告诉我，我来帮你分析一下。

记者：有人认为，这一定程度上体现了中方对中国经济的担忧。

答：讲到对中国经济形势是否担忧，对这个问题，我在此作过回应。中国相关部门负责人也多次作过表态，本周中国商务部新闻发言人也介绍了有关情况。中国领导人今天在回答记者提问时也讲得非常清楚，深刻分析了当前经济金融形势和我们的宏观政策，建议你仔细地看一看。你可以看到支持中国经济基本面长期向好的积极有利因素，可以看到为什么我们对中国经济发展有充分信心。

问：欧洲国家要求提高基础设施项目公开招标的透明度和竞争性。中方对此有何回应？

答：你是特指某一合作项目，还是泛指中国与其他国家开展的基础设施合作项目？

记者：总的来说，欧洲国家正推动提高全球基础设施项目的透明度和竞争性。

答：前两天我已说过，中方基于自身发展经验，深知加强基础设施和互联互通建设是促进经济发展的必要前提条件，也是很多欠发达地区发展面临的一个瓶颈。正是基于这样的考虑，中方在力所能及的范围内，推动同一些国家开展基础设施和互联互通建设合作，在平等协商基础上，本着共商共建共享原则同有关国家就项目选择和融资安排作出恰当的规划。在此过程中，我们也充分考虑将这些合作项目向促进地区民生建设、促进这些国家自主能力建设等方面给予更多倾斜。我们始终主张本着公开、透明、包容的原则进行合作。我们也特别鼓励所有其他各方、特别是有能力的发达经济体，能同样根据欠发达地区国家自身需要，在不附加任何政治条件情况下，向他们提供必要的支持和帮助。

问：你认为《南海行为准则》磋商在12月越南举行的东盟有关会议之前是否能达成最终文本？

答：我刚才说了，根据中国和东盟国家达成的共识，磋商是内部进程，不对外公开。当然，在中国和东盟国家协商一致的基础上，我们适时可以公布磋商进展。但现在，本着对磋商进程和对东盟国家负责任的态度，我还是无法向你确认任何情况。

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