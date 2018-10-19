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也门总统赞赏中方在也门问题上秉持客观公正立场

2018年10月19日15:57  来源：新华网
 

　　也门总统哈迪１０月１８日说，也门方面高度赞赏中国在也门问题上秉持的客观公正立场，欢迎中方参与也门战后经济重建，实现互利共赢。

　　哈迪当天在沙特阿拉伯首都利雅得接受中国新任驻也门大使康勇递交国书时做出上述表示。哈迪说，也中传统友谊深厚，各领域友好合作成果丰硕，也门政府将全力支持中国驻也门大使工作，继续加强双边友好关系。

　　康勇表示，中也友好历史悠久，深入人心。中国坚定支持也门合法政府，支持也门问题政治解决进程，愿同也方一道共同努力，使也门早日恢复和平。中方愿积极参与也门战后经济建设，携手推动“一带一路”建设，造福两国人民。

　　２０１４年９月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。２０１５年３月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。也门战事持续至今，安全形势严峻，中国驻也门使领馆已暂时关闭，并转移至利雅得临时办公。（记者 涂一帆 王波）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)
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