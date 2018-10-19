日本隔震器生产商数据造假殃及众多建筑

日本油压系统产品制造商ＫＹＢ公司涉嫌篡改产品性能数据的事件近日持续发酵。目前日本全国确定使用和怀疑使用了该公司涉事产品的建筑物达到近千栋。

ＫＹＢ公司１６日发表公报，承认篡改了该公司生产和销售的油隔震器的性能数据。油隔震器利用油的黏性帮助建筑物隔震和进行振动控制。

公报说，在产品性能检测中，如果检测结果达不到标准值，正常做法是将产品拆解并进行调整，直到检测结果达标。但是，该公司却直接篡改不符合标准值的数据并提交。篡改行为可能发生在２００３年１月至２０１８年９月之间。

据共同社和《日本经济新闻》等当地媒体１８日报道，日本全国共有９８６栋建筑物使用了数据遭篡改或怀疑被篡改的油隔震器，包括多个地方政府办公大楼、医院、桥梁、核电站相关设施、２０２０年东京奥运会场馆等。

日本国土交通省已要求全国８８家隔震器生产商调查本公司是否有篡改数据行为，并于１２月２１日之前提交报告书。（记者 钱铮 马曹冉）

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