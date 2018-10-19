国际观察：阿富汗议会选举为何广受关注

阿富汗定于１０月２０日举行国民议会人民院（下院）选举。分析人士认为，此次选举有利于拓宽阿富汗民众参与国家政治生活的渠道，为明年总统选举以及社会稳定发展奠定基础，因此受到广泛关注。

选举之路坎坷

根据２００４年通过的宪法，阿富汗国民议会是国家最高立法机关，由人民院和长老院（上院）组成。此次选举是２００１年塔利班政权倒台后的第三届议会选举，２５００多名候选人将争夺人民院的２４９个席位。

阿富汗独立选举委员会副发言人阿卜杜勒·阿齐兹·易卜拉希米１８日对新华社记者说，目前阿富汗全国设有大约５０７４个投票站和超过２．１万个投票箱，投票工作已经准备就绪。

此次议会选举来之不易。本届国民议会议员的任期应于２０１５年到期，但由于各政治派别之间存在分歧，以及资金不足、部分地区安全形势持续动荡等原因，选举一再被推迟。阿富汗独立选举委员会今年４月宣布，国民议会选举将于１０月２０日举行。

然而，阿富汗塔利班武装在一些地区依然活跃，针对选举活动的袭击事件更是频繁发生。不到一年时间，先后已有１０名议员候选人遇袭身亡。以近期发生的两起事件为例：９月２日，帕尔万省议员候选人安瓦尔·尼亚齐在首都喀布尔乘车途中遇袭身亡；１０月１７日，赫尔曼德省议员候选人阿卜杜勒·贾巴尔·卡哈拉曼死于炸弹爆炸。

联合国阿富汗援助团本月１０日发布的最新报告显示，阿富汗今年前９个月针对国民议会选举活动的袭击事件共造成３６６名平民死伤。

阿富汗内政部发言人纳吉布·丹尼什１４日说，约５万名阿富汗军人被部署到各地，以保障选举工作安全进行。

选举意义重大

《阿富汗时报》１８日发表文章说，此次国民议会选举对于国家至关重要，尽管饱受腐败、安全等问题困扰，但选民们依然会前往投票站为他们支持的候选人投上宝贵一票。

记者在喀布尔街头看到，城市各处都贴有议员候选人的宣传海报。在电视、报纸上同样能够看到大量的候选人信息。

议员候选人中不乏女性面孔。阿富汗宪法规定，议会选举必须确保每个省至少有一名女性议员当选。独立选举委员会的统计显示，２５００多名候选人中有至少４１７名女性候选人。

２６岁的女性候选人玛丽亚姆·萨玛是一名媒体从业者，她的政治目标是努力推动议会建立一个维护女性权益的委员会。她鼓励民众积极参与此次选举，因为“民众为议员投票，也是在为自己和国家的未来投票”。

联合国阿富汗援助团近日也发表声明，号召阿富汗选民积极参与投票。声明说，该机构将与阿富汗政府通力合作，为选举提供必要的技术支持。

舆论认为，战乱、贫困等社会顽疾使得阿富汗民众多年来对于国家稳定和生活改善有着迫切期待。越来越多的民众希望看到国家在政治进程上进步，并采取切实措施改善民生。

阿富汗喀布尔大学教授赛义德·易卜拉欣·纳齐尔认为，通过此次选举可以广泛吸收社会各界精英参与国家政治生活，形成一个强有力的议会，共同管理社会事务，保障政府各项工作开展和落实。此次选举还有助于向外界展示阿富汗政治进程的成果，改善外界对阿富汗的印象。（记者 代贺）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)