首届乌克兰汉语教师教学研讨会在基辅举行

由中国驻乌克兰大使馆文教处主办的首届乌克兰汉语教师教学研讨交流会１０月１８日在基辅国立格里琴科大学举行。

来自基辅、哈尔科夫、敖德萨、第聂伯等地的乌本土汉语教师以及基辅国立大学孔子学院、基辅国立语言大学孔子学院的师生、中国驻乌大使馆文教处工作人员约１００人参加了研讨会。

研讨会汇总了乌全国汉语教学的第一手情况，中乌两国汉语教师通过发言、交流增进了联系和友谊，乌本土汉语教学机构同孔子学院等中方相关机构的合作也得以加强。

基辅国立格里琴科大学校长奥格涅夫维克在研讨会上致辞说，近年来乌中两国人文领域交流突飞猛进。乌方感谢中国长期以来在乌汉语教学推广事业中提供的物力和人力支持，未来将加大汉语教学投入，培养更多优秀汉语人才，为乌中友好合作关系发展做出新贡献。

中国驻乌大使杜伟在致词中说，汉语热在乌不断升温反映出越来越多的乌克兰民众尤其是青年朋友喜爱中国文化，看好中国发展，希望更多地了解和感知中国。中国有丰富的文化、广阔的市场和友好的人民，中国政府欢迎乌克兰以及世界各国的朋友到中国追梦、圆梦。（记者 陈俊锋 钟忠）

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