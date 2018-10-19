德国65岁以上老人一半为网民

德国联邦统计局１０月１８日发布的一份年报显示，德国６５岁及以上老年人口中有一半为网民，６５岁至６９岁老年人的就业率在１０年间翻了一番。

根据《２０１８数据年报－活跃的老年》，德国６５岁及以上老年网民比例从２００７年的１９％上升到２０１７年的５０％。其中，９１％的老年网民能像年轻人一样自如收发电子邮件。虽然使用社交网络的老年人只占两成，但网络购物和旅游相关网络服务在老年人中使用率颇高。

年报同时显示，６５岁至６９岁老人就业率在１０年间翻了一番多，从２００７年的７．１％上升至２０１７年的１６．１％。

“６５岁及以上老龄人口在社会中的作用日益重要，这一点可以从人口基础数据及老龄人口参与社会生活的相关数据反映出来，”德联邦统计局局长乔治·蒂勒当天在新闻发布会上说，“我们应当将老龄化视作机会，持续发挥并提升老龄人口的技能。”

根据德国最新人口统计数据，德国每５人中就有一人达到或超过６５岁，６５岁及以上人口从１９９０年的５８０万人增至２０１７年的１７７０万人。

联邦统计局援引的一项最新人口预测显示，到２０３０年，德国６５岁及以上人口比例将达２６％，到２０６０年将达３１％。（记者 田颖）

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