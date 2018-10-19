中国驻苏丹大使馆为第33批援苏丹医疗队举行欢送会

苏丹当地时间10月18日晚，中国驻苏丹大使馆举行中国第33批援苏丹医疗队欢送会，为已出色完成一年任期的驻苏丹医疗队成员们送行。

欢送会上，中国驻苏丹大使李连和高度肯定中国援苏丹医疗队队员们对增进中苏两国人民情谊所作出的贡献。他表示，援苏丹医疗队凭借精湛高超的医术和“大爱无疆”的人道主义精神，积极履职，甘于奉献，坚持免费巡回义诊，培训苏丹医护人员，实实在在为苏丹改善了缺医少药的医疗条件，赢得了苏丹政府和民众的赞赏，也为中苏传统友谊作出了重要贡献。

苏丹总统助理、发展对金砖国家关系委员会副主席贾兹表示，多年来，苏丹医务工作者与中国医疗队的队员们亲如兄弟，苏丹方面真诚希望这种关系能持续发展下去。苏丹内阁事务部长艾哈迈德对于中国在包括医疗卫生等多方面给予苏丹的大力支持表示高度赞赏。

中国第33批援苏丹医疗队队长杜强在欢送会上表示，中国第33批援苏丹医疗队的42名队员，分布在苏丹恩图曼、阿布欧舍、达马津三家友谊医院以及总统府医院，自2017年10月21日抵达苏丹以来，扎根本职工作，积极履行援外医疗职责，救死扶伤、传播友谊。

在苏丹工作期间，中国医疗队成员积极克服传染病盛行、工作条件简陋、药品短缺、语言沟通、文化差异等困难，本着“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，累计免费接诊病人5.4万人次，住院2530人次，完成手术6348台，培训苏丹医务人员928人次。与当地群众和医护人员建立了良好的兄弟情谊，为促进中苏两国的传统友谊和推动苏丹医疗卫生事业的发展作出了贡献。（记者 马意翀）

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